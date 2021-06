VIDEO: Romanian Creative Week, ultima zi. Prezentări Irina Schrotter și Ioana Ciolacu

Prezentarea colecției Ioanei Ciolacu:

i. f. powered by Irina Schrotter:

Colecția Irinei Schrotter:

Ediția din acest an a Romanian Fashion Week a avut două componente: Romanian designers și Innovative Future Platform.

Prima secțiune le-a fost dedicată designerilor consacrați, mulți dintre ei cu o carieră internațională și cu premii obținute la prestigioase evenimente profesioniste. Smaranda Almășan, Venera Arapu, Lucian Broscățean, Ioana Ciolacu, Mihaela Glăvan, Jolidon, Murmur, Andrea Tincu, Irina Schrotter au fost designerii consacrați prezenți la ediția din acest an a Romanian Fashion Week.

Curatorul secțiunii Romanian designers și al întregului eveniment dedicat modei este stilistul Ovidiu Buta.

Pe lista tinerilor designeri care au avut prezentări la secțiunea Innovative Future Platform au fost: Arsene Lucian Alexandru, BOL Fashion of Nature, BORBALA, Inga Brăgaru, Crina Bulprich, Carmen Cherecheș, Chic Utility, Sandra Chira, Octavia Chiru, Alexandru Floarea, Tudor Halațiu, Andra Handaric Studio, i.f. powered by irina schrotter, LU:NE, Cristina Lazăr, MONOM Studio, Sabina Pop, Prosper Center, Vladimir Sîrbu, Vika Tonu, Wanderer Wearables, conform romaniancreativeweek.ro.