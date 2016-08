Dan Bittman, Tudor Chirilă și Nicu Covaci spun ”Nouă ne pasă!” Starurile vor cânta la un an de la Colectiv

La un an de la tragedia ce a îngrozit și îndoliat opinia publică, concertul trupei Goodbye to Gravity de la Club Colectiv, locul în care au pierit 64 de suflete iar alte zeci au rămas mutilate, pe 30 octombrie, la Arenele Romane, va avea loc concertul caritabil ”Nouă ne pasă!”

Evenimentul este unul caritabil, banii strânși urmând să fie redirecționați către victimele care încă au nevoie de tratament. Pe afișul maratonului concertistic organizat de unul din supraviețuitorii tragediei, Nelu Brîndușan, organizatorul anualului Maximum Rock Festival, sunt și formații ale căror membrii, de asemenea, au fost răniți în incendiu, amintim Days of Confusion, Up To Eleven, 9.7 Ritcher. ”Cu siguranță că sumele colectate nu vor putea acoperi integral costurile operațiilor și tratamentelor, dar nu putem fi indiferenți la suferințele celor rămași în viață, la suferințele celor care iubesc muzica rock și care au sprijinit acest fenomen”, susține Brîndușan.

Libertatea.ro