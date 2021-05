Astăzi, prima finală europeană

Finala Europa League, va avea loc astăzi de la ora 22:00, la Gdansk între Villarreal şi Manchester United şi va fi transmisă în direct, de la ora 22:00, pe canalele obişnuite, Look, Digi şi Telekom. În meciul din Polonia, Villarreal va lupta în prima sa finală europeană în timp ce Manchester United va disputa al 14-lea joc cu un trofeu european pe masă, cel mai recent câştigat fiind Europa League în 2017.

Villarreal este antrenată de Unai Emery, el aflându-se în ultimul act pentru a cincea oară în 8 ani, performerul unei triple istorice cu Sevilla în 2014, 2015 şi 2016. De cealaltă parte, Ole Gunnar Solskjaer, fost star al echipei Manchester United, este pentru prima oară în faţa unui meci atât de important. El are în palmares trei trofee ca antrenor, toate cu echipa norvegiană Molde - două campionate şi o Cupă. În timp ce Manchester United are asigurat locul înChampions League, datorită clasării pe locul al doilea în Premier League, Villarreal are o motivaţie în plus pentru a câştiga finala, victoria aducându-i o prezenţă directă în grupele Champions League. Meciul de la Gdansk va putea fi urmărit din tribune de 9.500 de suporteri, care vor putea intra pe stadion cu un rezultat negativ la testul Covid, devenind astfel prima finală europeană jucată cu spectatori, un preambul la ultimul act al Champions League de sâmbătă dintre Manchester City şi Chelsea.