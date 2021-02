În ultimele zile, în spaţiul public au apărut informaţii despre pensia „prea mare” pe care o primeşte Alexandru Arşinel (82 de ani). Dan Negru sare în apărarea acestuia şi compară pensia de 8.936 de lei pe care o primeşte actorul cu cea de 78.000 de lei a unui fost procuror comunist.

„Un fost procuror comunist are 78.000 de lei pensie. Gh. Bălăşoiu îl cheamă. Arşinel are 8.000 şi Google e ticsit de ştiri despre Arşinel, pensionar de lux. Familia mea a contribuit la pensia lui Arşinel: tata şi mama se amuzau la checiurile cu Stela. Eram mic atunci. M-au amuzat şi pe mine când am crescut. Copiii mei îi ştiu vocea lui Baloo din "Cartea Junglei". Trei generaţii care au contribuit de bună voie la ăia 8 mii ai lui Arşinel. N-o fi de ajuns? Pentru ăia 78 de mii ai securistului, n-am vrut să cotizez”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

