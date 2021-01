Compania Hindawi cu afaceri şi în Iaşi a intrat sub umbrela Wiley

Hindawi, unul dintre cei mai cunoscuţi editori de jurnale de cercetare academică din lume, cu un centru deschis şi în Iaşi, a fost achiziţionat la începutul acestui an de Wiley, furnizor american global de soluţii tip conţinut pentru îmbunătăţirea rezultatelor în cercetare, educaţie şi practică profesională prin instrumente online – jurnale, cărţi, baze de date, lucrări de referinţă şi protocoale de laborator.

Cu sediul central în Londra, iar altul în Cairo, Hindawi a intrat pe piaţa IT locală în anul 2019, prin încheierea unui parteneriat strategic cu firma ieşeană de software development Thinslices, controlată de Ilie Ghiciuc, după ce au dezvoltat împreună un nou sistem peer-review (n.r. – modalitate de evaluare a manuscriselor ştiinţifice în vederea publicării în revistele de specialitate). Hindawi Limited colaborează cu editori, instituţii şi organizaţii cu scopul de a se îndrepta spre un ecosistem şcolar mai deschis, prin investiţii în dezvoltarea infrastructurii de publicare open source.

Echipa Hindawi din Iaşi este formată din aproape 40 de angajaţi, fiind implicată în dezvoltarea de soluţii software inovative, care susţin procesul editorial al platformei online. Conform ultimelor date disponibile pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Hindawi a înregistrat pe piaţa din România o cifră de afaceri netă de 3,2 milioane de lei (cca 700.000 de euro) în anul fiscal 2019, singurul centru deschis fiind în judeţul Iaşi.

Potrivit oficialilor companiei, jurnalele Hindawi vor continua să fie găzduite pe platforma lor sub marca Hindawi, iar jurnalele Wiley OA vor rămâne sub marca Wiley, pentru continuitatea experienţei şi recunoaşterea jurnalelor pentru autori (şi alte persoane interesate) pe termen scurt. „Credem că achiziţionarea Hindawi ne permite să conducem comunitatea de cercetare globală mai rapid într-o nouă eră definită de ştiinţa deschisă şi colaborarea internaţională. (...) Împreună putem face mai mult. Putem obţine mai multă valoare pentru cercetători şi putem duce comunicarea cercetării la un nou platou în ceea ce priveşte experienţa autorului şi impactul cercetării. (...) Vom căuta să păstrăm caracteristicile şi cultura care au condus succesul Hindawi, aducând în acelaşi timp toate beneficiile pe care organizaţia noastră le poate”, a spus Judy Verses, vicepreşedinte executiv şi manager general cercetare la John Wiley & Sons, Inc., citat de scholarlykitchen.sspnet.org.