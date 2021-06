"Indiana Jones 5" - Primele imagini cu Harrison Ford pe platourile de filmare

Starul american în vârstă de 78 de ani - care va împlini 80 în momentul lansării filmului - apare în costum, cu pălăria sa şi biciul celebre, în imagini la filmări difuzate pe reţelele de socializare.

Realizat de James Mangold, "Indiana Jones 5" a avut un parcurs dificil. Lui Steven Spielberg nu i-a plăcut scenariu aşa că a renunţat la regie, dar va fi producător, împreună cu Kathleen Kennedy, Frank Marshall şi Simon Emanuel. Proiectul a aşteptat 13 ani, după lansarea celei de-a patra părţi. Actorul danez Mads Mikkelsen, precum şi Phoebe Waller-Bridge, vor fi pe genericul acestui film a cărei poveste este încă secretă.

A cincea parte din franciză este prevăzută să fie lansată în iulie 2022. "Raiders of the Lost Ark" a fost lansat în 1981. I-au urmat "Indiana Jones and the Temple of Doom" (1984) şi "Indiana Jones and the Last Crusade" (1989). Cel mai recent, "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" (2008), a avut un succes uriaş, cu încasări de 790 de milioane de dolari.

