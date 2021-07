Ingrijirea pielii si parului vara: sfaturile noastre (P)

Pielea de pe fata si corp, dar si parul, au nevoie de o ingrijire suplimentara pe timpul verii. Din cauza soarelui si a caldurii excesive este posibil sa va treziti cu o piele deshidratata, uscata si cu mai multe riduri si un par tern si uscat. Asadar cum alegem pielea fetei si de pe corp, dar si parul pe timpul verii?

1. Alege crema hidratanta potrivita

Ai pielea uscata? Rezista tentatiei de a cumpara creme prea grase: risti sa blochezi porii, deja incarcati prin transpiratia abundenta. In schimb, opteaza pentru produse pentru ingrijire ten usoare, non-comedogene, bogate in agenti de umectare, cum ar fi glicerina si sorbitolul. Aceste creme hidratante sunt special formulate pentru a absorbi si retine apa prezenta in mediu: efectul de prospetime va fi imediat. Evita produsele care contin parfumuri, alcool, vitamina C sau A, care prin expunere la soare pot duce la aparitia unor pete. Spala-te des pe fata, dar cu apa rece, reducand la minimum utilizarea detergentilor si a sapunurilor dure. Inlocuieste demachiantul obisnuit cu apa micelara si rezista tentatiei de a aplica tonice degresante, care ar afecta doar integritatea barierei hidrolipidice. Opteaza pentru o masca saptamanala pe baza de argila, care elimina toxinele fara a irita pielea.

Fa dusuri scurte, de cel mult cinci minute, cu o temperatura sub 38 de grade. Apa clocotita reduce cantitatea de sebum prezenta in mod natural pe piele, provocand uscaciune suplimentara. Usuca-te repede fara sa freci si aplica crema hidratanta pe pielea care este inca umeda.

2. Exfoliaza pielea

Scrubul saptamanal indeparteaza celulele moarte si reactiveaza microcirculatia superficiala, permitand cosmeticelor sa actioneze in profunzime si mai eficient. Exfolierea este esentiala si pentru a obtine un bronz auriu si uniform. Iti recomandam sa folosesti produse pentru ingrijire corp de calitate. La beautyc.ro vei gasi mai multe tipuri de exfoliant. Iti recomandam sa folosesti exfoliantul numai pe pielea umeda si nu mai mult de doua ori pe saptamana. Aplica produsul cu miscari circulare insistand asupra zonelor critice (fese, genunchi si calcaie).

3. Aplica corect protectia solara

Opteaza pentru produsele cu filtre UVB si UVA: studiile confirma faptul ca razele solare sunt responsabile de imbatranirea pielii si de aparitia tumorilor. Alege creme potrivite pentru fototipul tau si nu neglija niciodata aplicatia lor, chiar daca pielea ta pare deja bronzata. Cumpara produsul cu cel mai mare factor de protectie.

4. Protejeaza-ti parul

Vara, parul are nevoie de o atentie speciala. Trebuie folosita o extra protectie si pentru asta trebuia sa folosesti produse pentru ingrijire par potrivite. In primul rand alege samponul potrivit. Ideal ar fi sa folosesti produse delicate, de preferinta fara parabeni, SLES si SLS, si alte ingrediente care sunt agresive pentru scalp. Spalarea frecventa, pe de alta parte, nu este o problema: nu numarul de de spalari este cel care face parul mai mult sau mai putin gras sau fragil. Dupa fiecare intrare in mare sau in piscina, clateste parul de sare si clor cu un sampon special.

Al doilea pas este hranirea parului. Masca sau balsam? Masca are o consistenta mai corpolenta si este potrivita in special pentru parul deteriorat. Dupa aplicare, las-o sa actioneze timp de aproximativ 15 minute.

Balsamul, pe de alta parte, este potrivit pentru toata lumea si se intinde cu usurinta cu pieptenele pe tot parul. Pentru femeile cu par mediu-lung, este preferat balsamul: acest produs este pretios, de fapt, deoarece formeaza o cuticula de protectie in jurul firelor, ferindu-le de deteriorarile mecanice, chimice si atmosferice pe care parul le poate suferi pe parcursul zilei, in timpul verii.

Tine cont de aceste sfaturi si vei avea o vara minunata!