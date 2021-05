Lady Gaga, violată la 19 ani: M-a abandonat, însărcinată, la colțul străzii

Lady Gaga a dezvăluit că a fost violată la vârsta de 19 ani de unul dintre producătorii săi muzical. Artista a mai dezvăluit că obișnuia să se rănească singură, când era tânără, și că multe dintre problemele sale legate de sănătatea mintală sunt urmări ale traumelor pe care le-a trăit în încercarea de a-și face un nume în industria muzicală.

"Aveam 19 ani și lucram în industrie, iar un producător mi-a cerut să mă dezbrac. Am refuzat și am plecat, dar m-au amenințat că îmi vor arde toate CD-urile. Și nu s-au oprit. Pur și simplu am paralizat și .... Nici măcar nu-mi mai amintesc", a declarat Lady Gaga.

Artista a povestit că ani de-a rândul s-a aflat într-o stare "ultra-paranoică", care a forțat-o să-și anuleze multe concerte. Ulterior a realizat că totul avea legătură cu traumele suferite în urma abuzului.

"Nu-mi mai simțeam trupul. La început am simțit durere, apoi amorțeală, apoi mi-a fost rău săptămâni de-a rândul. Mi-am dat seama că a fost aceeași durere pe care am simțit-o când persoana care m-a violat, m-a abandonat, însărcinată, la colțul străzii, la casa părinților mei, pentru că vomitam și îmi era rău. Pentru că am fost abuzată și încuiată în studio, luni de-a rândul".