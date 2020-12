Multe și mărunte:Melo-Tecău, cuplu provizoriu

Tenismanul brazilian Marcelo Melo confirmă parteneriatul cu Horia Tecău la Australian Open, dar precizează că după primul turneu de Grand Slam al anului va juca în echipă cu fostul coechipier al românului, olandezul Jean-Julien Rojer. „Voi juca la un turneu ATP 250 la Melbourne şi la Australian Open cu fostul partener al lui Jean-Julien, Tecau. După aceste două turnee, Jean-Julien şi cu mine vom începe noul nostru parteneriat, cu mare inspiraţie” a spus într-un comunicat Melo, care se pregăteşte pentru sezonul 2021 în oraşul său natal, Belo Horizonte. Melo, 37 de ani, locul 10 ATP de dublu, a evoluat în ultimii patru ani în echipă cu polonezul Lukasz Kubot.

Atleţii români ai anului

Alin Firfirică (disc) şi Claudia Bobocea (semifond) au fost desemnaţi cei mai buni atleţi români ai anului, a anunţat, ieri, Federaţia Română de Atletism pe site-ul său oficial. Firfirică a cucerit medalia de aur la Campionatul Balcanic de la Cluj-Napoca, dar a fost şi campion naţional în aer şi la aruncări de iarnă, cu 66,22 m (season best).Bobocea a câştigat titlurile balcanice la 800 şi 1500 m, de şi pe cel de campioană naţională în sala la 800 m. Cea mai bună junioară a fost aleasă Talida Sfarghiu (CSM Rarăul/CSM Suceava), iar titlul de atletul junior al anului 2020 i-a revenit lui Cristian Voicu (CSM Bucureşti. Cei mai buni antrenori au fost Daniela Costian (Steaua Bucureşti) - seniori, Valentin Anghel (Steaua Bucureşti) - senioare, Marinela Mirea - juniori, Elena Tîmpău - junioare.

Teja pleacă de la Voluntari

FC Voluntari şi staff-ul tehnic condus de Mihai Teja au decis să se despartă după aproape un an de colaborare.Încheierea contractului dintre cele 2 părţi a survenit astăzi şi s-a produs pe cale amiabilă, anunţă clubul ilfovean. Mihai Teja a fost instalat în luna ianuarie a acestui an, reuşind să menţină FC Voluntari pe primă scenă a fotbalului românesc în sezonul 2019-2020. Antrenorul în vârstă de 42 de ani a condus echipa în 35 de partide, bilanţul său însumând 14 victorii, 5 rezultate de egalitate şi 16 înfrângeri.

Papură rămâne în Bănie

Patronul clubului Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, l-a confirmat în funcţie pe antrenorul Corneliu Papură, după remiza, scor 0-0, înregistrată, marţi, în deplasare, cu CFR Cluj. El a anunţat că în staff-ul tehnic a fost cooptat Octavian Benga, fost antrenor al divizionarei secunde ASU Poli Timişoara. „Am văzut în ultimul timp că am negociat cu Walter Zenga, cu Edi Iordănescu, înainte să ajungă la CFR, cu Dan Petrescu, cu Şumudică. Noi nu am discutat cu niciunul dintre aceşti antrenori, nu s-a pus problema. Noi ne dorim să mergem mai departe cu actualul staff tehnic, poate îmbunătăţit pe anumite zone”, a declarat Rotaru, care a precizat că doreşte ca echipa sa să devină un fel de „Athletic Bilbao” de Oltenia, constituită exclusiv de tineri din zonă.

„Dopat” cu medicamente

Analiza toxicologică a relevat că fostul fotbalist Diego Maradona consumase un cocktail de medicamente înaintea decesului, dar nu alcool sau droguri. Maradona suferea de probleme majore la inimă, ficat şi rinichi, iar testele de sânge şi urină efectuate post-mortem au arătat un cocktail de medicamente eliberate pe bază de reţetă, între care Quetiapină, Venlafaxină şi Levetiracetam. Deşi unele dintre medicamentele găsite în corpul său pot provoca aritmie, testele au confirmat că nu există dovezi că Maradona primea medicamente pentru boala cardiacă de care suferea. Analizele au mai arătat că Maradona suferea de ciroză hepatică, de o afecţiune renală numită necroză tubulară acută care poate duce la insuficienţă renală acută, de o boală coronariană şi de fibroză miocardică. Inima lui cântărea 503 de grame, aproape dublu faţă de o inimă normală pentru un bărbat de vârsta lui.

Domenech reloaded

Tehnicianul Raymond Domenech va prelua echipa FC Nantes, anunţă presa franceză, subliniind că acesta revine în antrenorat după 10 ani. Fost selecţioner al Franţei în perioada 2004-2010, el va semna cu FC Nantes pentru şase luni. În prezent, echipa FC Nantes este antrenată de Patrick Collot şi ocupă locul 15 în Ligue 1. Domenech are 68 de ani şi va deveni al 15-lea antrenor la FC Nantes, de la preluarea clubului de către Waldemar Kita, în 2007.