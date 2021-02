Protest al patronilor de hoteluri şi restaurante din cauză că Guvernul amână livrarea ajutoarelor promise

Membrii Asociaţiei Patronale a Turismului Ieşean (APTI) şi ai Organizaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor din România (HORA), împreună cu angajaţii ieşeni din sectorul HoReCa organizează astăzi, 16 februarie, un protest cu scopul de a reaminti Guvernului că ajutoarele de stat promise încă de anul trecut sectorului ospitalităţii, pentru a compensa o parte din pierderile suferite urmare a pandemiei, se lasă aşteptate. Ei vor întrerupe activitatea în intervalul orar 12.00 -12.30 şi îşi vor striga nemulţumirile în faţa unităţilor hoteliere, barurilor ori cafenelelor în care lucrează.

„Aceşti oameni solicită respectarea promisiunilor făcute de către guvernanţi. Afacerile lor au avut de suferit, fapt pentru care guvernanţii le-au promis nişte compensaţii, pe care nu le-au dat. Dar, ştiţi cum se spune: «deşteptul promite şi prostul trage nădejde». Aceşti întreprinzători sunt IMM-uri, muncesc, asigură de lucru unor oameni care sunt calificaţi, însă, din păcate, aceste afaceri sunt aproape în pragul falimentului. Mulţi nu sunt proprietari de spaţiu, trebuie să plătească chirie, salariaţi, au cheltuieli. Mesajul se va transmite în mod paşnic, nu încurajăm altfel de manifestări. Guvernul trebuie să îşi aducă aminte că, dacă au promis ceva, trebuie să se ţină de cuvânt. Toate ţările din Vestul Europei au dat deja aceste stimulente, şi în America s-au luat măsuri concrete, la noi se tot promite, nu se mai poate continua în acest fel”, a declarat pentru „Ziarul de Iaşi” Neculai Viţelaru, preşedintele Federaţiei Regionale a Patronatelor Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Nord Est.

La sfârşitul anului 2020, Guvernul anunţa că a adoptat ordonanţa de urgenţă pentru acordarea unui ajutor nerambursabil destinate firmelor din sectorul turistic şi HoReCa, în vederea acoperirii parţiale, în cuantum de 20%, a pierderii din cifra de afaceri suferită în anul 2020 comparativ cu anul 2019. Această formă de ajutor de stat este deja folosită, cu succes, în câteva ţări europene. Măsura de sprijin este menită să contribuie atât la supravieţuirea, cât şi la continuitatea activităţii operatorilor economici din acest domeniu. Numai că banii întârzie să apară, iar antreprenorii ieşeni cu afaceri în sectorul ospitalităţii se tem că se apropie de faliment.

„Toate aceste întârzieri cu privire la compensaţii, granturi, înseamnă o adâncire în datorii pentru noi. Avem eşalonate toate impozitele pe anul 2020, le eşalonăm şi pe acestea din 2021 cât putem, dar banii nu îi primim. De ce se întârzie atât de mult? Dacă nu ne dau acum banii, degeaba ni-i vor da peste câteva luni, că noi nu vom mai supravieţui până atunci. Plus că ne ţin într-o continuă tensiune şi nu putem să ne desfăşurăm activitatea. (...) Impozitele suntem obligaţi să le dăm, angajaţii îi ţinem, chiar dacă în şomaj tehnic, dar totuşi îi păstrăm, utilităţile le plătim, dar statul nu ne sprijină sub nicio formă. Am ajuns practic să ne gândim de la o zi la alta ce putem face pentru a doua zi, căci un orizont mai mare de o zi nu avem. Nu putem să mai mergem aşa, nu că nu vrem, dar nu se mai poate, efectiv”, ne-a transmis Vasile Puşcaşu, patronul Hotelului Traian şi preşedintele APTI.

În aceste condiţii, este nevoie urgent de măsuri concrete din partea statului, spune şi omul de afaceri Marian Creţu, patronul restaurantului Moara de Foc şi al Hotelului Indiana. „Fapte, nu vorbe”. „Guvernul ne-a promis de toate, granturi, compensaţii. Nu ne-a dat nimic. Nici granturi de lucru, nici de investiţii. Nimic. Avem nevoie de fapte, suntem sătui de vorbe. Dacă ne mai ţin aşa jumătate de an, cu siguranţă intrăm în faliment”, a subliniat Marian Creţu.

Industria HoReCa a devenit oaia neagră a luptei împotriva coronavirusului, crede Constantin Rădeanu, patronul restaurantului La Castel. După el, antreprenorii din sectorul ospitalităţii se află cu un picior în groapă, iar dacă statul nu intervine cât mai repede, vom asista la îngroparea acestui sector mai repede decât am fi crezut.

„Funcţionăm la o capacitate de 50%. Angajaţii stau acasă, în somaj tehnic, acum vin la lucru prin rotaţie. Avem aproape 80 de salariaţi, facem eforturi să îi păstrăm pe toţi, au şi ei credite, cheltuieli, le este foarte greu şi lor, dar şi nouă, angajatorilor. Sunt alte activităţi în care sursa de contaminare este mult mai mare şi nu se impun aceleaşi măsuri dure pentru stoparea răspândirii virusului ca în domeniul HoReCa. Nu ştim cât vom putea să mai supravieţuim, nu mai avem resurse financiare”, ne-a spus Constantin Rădeanu.