Surpriză de proporții la Roma - Campionul de la US Open a fost eliminat în optimi

În setul decisiv, Thiem, cunoscut drept unul dintre cei mai buni jucători pe zgură, a ratat o minge de meci la retur (la scorul de 5-3) și a servit pentru câștigarea partidei, dar Sonego a rezistat și a împins disputa în tiebreak (s-a impus cu 7-5).

Pentru un loc în semifinale, Lorenzo Sonego se va duela cu Andrey Rublev, după ce rusul a trecut în două seturi de Roberto Bautista, scor 6-4, 6-4.

Rezultatele înregistrate în optimi:

Novak Djokovic (Serbia/1) vs Alejandro Davidovich (Spania) 6-2, 6-1

Stefanos Tsitsipas (Grecia/5) vs Matteo Berrettini (Italia/9) 7-6(3), 6-2

Lorenzo Sonego (Italia) vs Dominic Thiem (Austria/4) 6-4, (5)6-7, 7-6(5)

Andrey Rublev (Rusia/7) vs Roberto Bautista (Spania/10) 6-4, 6-4

Federico Delbonis (Argentina) vs Félix Auger-Aliassime (Canada) 7-6(3), 6-1

Reilly Opelka (SUA) vs Aslan Karatsev (Rusia) 7-6(6), 6-4

Alexander Zverev (Germania/6) vs Kei Nishikori (Japonia) 4-6, 6-3, 6-4

Rafael Nadal (Spania/2) vs Denis Shapovalov (Canada/13) 3-6, 6-4, 7-6(3)

Vor avea loc în sferturi:

N. Djokovic (1) vs S. Tsitsipas (5)

L. Sonego vs A. Rublev (7)

F. Delbonis vs R. Opelka

A. Zverev (6) vs R. Nadal (2).

Sursa: Hotnews