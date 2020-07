Tot Andrei Cristea, săracul, salvează echipa

Dinamo: Straton – Sorescu, Puljic, M. Popescu, Skovajsa – Mihaiu (’62- Lazăr), Mrzjlak, Răuţă (’81- I.Şerban), Fabbrini (’62 - Sin) – Neicuţescu (’67- Moldoveanu), Montini (’46 - D. Popa). Antrenor: Adrian Mihalcea.

Poli: Axinte – Cabral, Fomba (’46 - De Iriondo), Frăsinescu, S. Şerban (’46 - Popadiuc) – Platini (’57 - Omoh), Mihalache, Passaglia (’71 - A. Cristea), Grădinaru (’71-Chacana) – Horşia - Luckassen. Antrenor: Mircea Rednic.

Cartonaşe galbene: Montini (‘5), Mihaiu (’40), Popescu (’73), Skovajsa (’84).

Arbitri: Andrei Chivulete; Mircea Grigoriu, Andrei Constantinescu.

1-0, min. 10: arbitrul acordă ușor penalty după un duel în careul oaspeţilor între Şerban şi Sorescu, dinamovistul transformă;

1-1, min. 85: De Iriondo şutează aiurea din careu, Skovajsa, după ce ieşeanul loveşte mingea, îl faultează, prin alunecare, arbitrul acordă penalty, Cristea transformă, cu un şut la vinclu.

Plecată cu gânduri mari spre Capitală, Poli a intrat prost tare în duelul de aseară din “Groapă”. “Câinii” au profitat prompt: Mihaiu a zguduit bara în minutul 2, iar Sorescu a deschis scorul, din penalty, peste opt minute. Ieşenii nu au acuzat şocul faptului că au intrat în meci, practic, la 0-1, au preluat controlul disputei şi au avut două şanse de a egala în primul act. Luckassen a irosit o oportunitate mare în minutul 14 (singur, de la 6 metri, a trimis cu capul pe lângă poartă), iar Grădinaru (’28) a ratat şi el ţinta. Fazele amintite au fost singurele importante deoarece gazdele nu au fost deloc periculoase în atac, “câinii” expediind doar câteva şuturi nepericuloase, în afara porţii.

Startul actului secund a arătat din plin de ce ambele echipe sunt candidate la retrogradare, primul sfert de oră neaducând vreun şut! Oaspeţii au spart gheaţa, doar pentru statistică, prin De Iriondo (’60), tot oaspeţii având peste un minut şi prima ocazie, Straton respingând la “capul” lui Omoh de la 8 metri. Dinamo a reacţionat, extrem de periculos: Neicuţescu a trăznit bara de la 22 metri (’66), iar D. Popa (’72) a scăpat singur în lateral dreapta, dar Axinte a respins. Finalul a aparţinut însă ieşenilor. Omoh a avut două acţiuni bune (’74, ’76), De Iriondo (’81) a şutat slab, iar după ce I. Şerban (’82) a avut o contră dură, a apărut egalarea, Andrei Cristea şutând cu sânge rece cu 5 minute înainte de final, din penalty. Mai mult, Iaşi a avut şansa de a învinge, Omoh (’88) trimiţând pe lângă poartă de la 20 de metri.

Politehnica a evitat astfel un eşec care ar fi însemnat, practic, condamnarea la retrogradare şi continuă să spere că va rămâne în elită.

Bani de la Consiliul Local

^ Înainte de meci, Poli a încasat circa 750 000 de lei de la Consiliul Local Iaşi, a doua şi cea mai consistentă rată din cele trei în care a fost împărţită suma de 1 168 000 de lei alocată clubului de municipalitate pentru perioada 15 mai – 15 iunie. Din banii amintiţi, jucătorii au primit a doua jumătate a salariilor pentru intervalul amintit. Prima jumătate fusese încasată din prima rată, de circa 350 000 de lei, virată de CL luna trecută. Banii de la municipalitate nu sunt folosiţi doar pentru jucători şi antrenori, ci şi pentru angajaţii Academiei şi pentru persoanele de la administrativ. Nivelul salarizării la birouri (de pildă, managerul Adrian Ambrosie consumă într-o lună 32 324 lei, mai mult decât oricare jucător din lot, cu excepţia lui Omoh) a stârnit multe discuţii în ultima perioadă, astfel încât cererea de finanţare de la CL pe care Poli o poate solicita şi pentru perioada 15 iunie – 15 iulie s-ar putea să suscite discuţii ^ Mircea Rednic a jucat şapte sezoane la Dinamo (1983-1990), pe care a antrenat-o în patru rânduri. Înainte de meci a apărut informaţia că Rednic este dorit din nou la cârmă “câinilor”, din vară, de suporterii care încearcă preluarea echipei de la patronul Ionuţ Negoiţă. ^ Mihalcea, fost elev al lui Rednic la Vaslui, a contat pe doi jucători trecuţi pe la Poli, Răuţă şi Sin. De la oaspeţi, Andrei Cristea şi Klimavicius au jucat la Dinamo, primul fiind în “alb-roşu” golgeterul României, în urmă cu zece ani. ^ Cu excepţia lui Fomba, Rednic nu a păstrat în câmp niciun titular din ultima dispută oficială, cea de Cupă, cu Sepsi, de joi. ^ Meciul s-a disputat, aşa cum se întâmplă în ultima perioadă, cu porţile închise. Fanii gazdelor implicaţi în programul DDB au afişat mai multe bannere pe stadion, cu numele regiunilor în care locuiesc. ^ Rezerve neutilizate la oaspeţi au fost Târnovanu, Klimavicius, Breeveld şi Agape.

Declaraţiile tehnicienilor

Adrian Mihalcea: “Am deschis scorul, însă apoi am fost o echipă timorată. Am jucat bine defensiv, însă avem mari probleme la construcţie. Suferim enorm, jucăm haotic. Jocul nu-mi dă speranţe. Am jucători care nu înţeleg că a început campionatul, nu se sacrifică. Ar trebui să se trezească ei, că m-am săturat de cât am vorbit cu ei!”

Mircea Rednic: “Şerban a avut o indigestie acum două zile. Am luat gol, am revenit apoi. Rezultatul a fost echitabil, vom vedea dacă ne va ajuta. Jucătorii mei au ratat încă o primă de la mine. E ultima oară când le mai promit prime. De acum, e vorba de imaginea lor, nu trebuie să se mai gândească la bani. Arbitrul a dus jocul foarte bine. Nu mă gândesc acum că fanii lui Dinamo mă doresc înapoi, mă gândesc cum să evite Iaşul retrogradarea. Avem patru partide cu echipe implicate în lupta din subsol care urmează după meciul care urmează, cu Viitorul, din care sper să luăm măcar un punct”.