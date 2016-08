Piaţa neagră a ţigaretelor a scăzut în iulie sub 15%

Piaţa neagră a ţigaretelor a scăzut în iulie la un nivel de 14,9%, de la 16,9% în luna mai, cea mai afectată regiune de comerţul ilegal cu ţigarete fiind în continuare Nord-Est, care cuprinde şase judeţe din Moldova, conform ultimelor date ale companiei de cercetare Novel Research. Nivelul înregistrat în iulie se situează sub media de 16% din 2015, precum şi sub cea a ultimilor cinci ani, de circa 15%. Rapoartele privind piaţa neagră a ţigaretelor sunt realizate o dată la două luni. Chiar dacă piaţa neagră a scăzut cu două procente, România rămâne peste media europeană a comerţului ilegal cu ţigarete, de 10%.„În iulie 2016, regiunea Nord-Est continuă să fie cea mai afectată de comerţul ilegal cu ţigarete, cu toate că piaţa neagră a scăzut cu 15,2 puncte procentuale faţă de luna mai. Regiunile Vest, Sud-Vest şi Nord-Vest deţin, de asemenea, cote importante (23%, 22,9% respectiv 21,1%)”, a declarat directorul Novel Research, Marian Marcu.

Din punct de vedere al provenienţei, ponderea aşa-numitelor „cheap whites”, şigări fără marcă şi de provenineţă incertă, este în creştere şi continuă să deţină cea mai mare cotă, de 59,9%, din totalul pieţei negre. Produsele provenite din Moldova, Ucraina şi Serbia se menţin la nivel relativ constant: 15,7%; 16,5% respectiv 1,8%. Evoluţia fluctuantă a contrabandei de la începutul anului şi până acum îi determină pe producători să fie precauţi în estimări, mai ales că populaţia din zonele sărace ale ţării nu are alternative la contrabandă.

„Traficul ilegal şi contrafacerea sunt încurajate de lipsa unor soluţii de dezvoltare regională pentru anumite zone ale României, unde comerţul ilicit reprezintă singura sursă de venituri pentru o mare parte a populaţiei. (...) Este nevoie de o Strategie Naţională de Combatere a Comerţului ilegal cu ţigarete, care să implice toţi factorii cu putere de decizie asupra industriei, în materie de reglementare, politici fiscale şi terminând cu autorităţile de aplicare a legii“, a spus directorul de afaceri corporatiste la Philip Morris Romania, Alexandra Olaru. Potrivit Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), un singur punct procentual recuperat de piaţa legală din contrabanda cu ţigarete reprezintă încasări suplimentare la bugetul de stat de circa 35-40 milioane de euro. Industria tutunului este al doilea mare contribuabil la bugetul de stat al României, după sectorul petrolier. În 2015, companiile de tutun au virat la buget circa 3 miliarde de euro, însemnând accize, TVA, taxe şi contribuţii sociale.