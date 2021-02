Cum sunt lăsați bătrânii fără case. Procurorii au prins șase escroci

Procurorii sustin ca banda actiona in mod organizat, dupa ce victimele erau spionate si supravegheate, acestea erau racolate chiar pe strada sub diferite pretexte de binefacere.

Ancheta procurorilor a inceput in luna mai a anului trecut cand una din vitimele retelei criminale a fost data disparuta.

"In cursul anului 2020, pe fondul disparitiei in conditii suspecte, la data 18.05.2020, de la domiciul, a unei persoane vatamate, organele de urmarire penala au descoperit in urma investigatiilor efectuate existenta unui grup de persoane ce actionau pe raza municipiului Bucuresti, membrii fiind specializati in comiterea unor infractiuni de inselaciune", se arata intr-un comunicat de presa al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 al Capitalei.

Cum actiona banda de hoti

Victimele erau pacalite prin promisiuni cum ca urma sa li se construiasca alte case la periferia Capitalei. "Activitatile ilicite intreprinse constau, de regula, in identificarea/punctarea si ulterior racolarea unor persoane in varsta (singure, cu probleme medicale) si ulterior in inducerea in eroare a acestora cu imprejurarea nereala ca le vor fi construite case in proximitatea capitalei sau ca le vor fi acordate ingrijiri si intretinere potrivit situatiei lor medicale, context in care victimele erau convinse sa le doneze/sa le intocmeasca procuri notariale autorilor prin care sa fie imputerniciti sa le instraineze bunurile imobile aflate in proprietate (terenuri, case), ulterior intrarii in posesia bunurilor/efectuarii tranzactiilor in cauza si obtinerii pretului aferent vanzarii nemaionorandu-si promisiunile facute.

Inculpatii au luat una dintre persoanele vatamate, persoana fara discernamant, de la domiciliul ei, actiune urmata de tinerea persoanei vatamate, timp de patru zile, in locuinta unuia dintre autori, cu scopul incheierii frauduloase a unor acte de natura civila prin care drepturi de proprietate asupra unor bunuri apartinand vatamatei sa fie transferate autorilor", mai precizeaza anchetatorii.

