Iohannis anunţă că Biden ar putea vizita România: “A fost perfect de acord”

„Am avut două discuţii scurte cu preşedintele Biden, nu una singură. Prima a fost chiar la început unde împreună cu preşedintele Duda am ţinut să îl salutăm pe preşedintele Biden, să ne exprimăm mulţumirea faţă de prezenţa domniei sale în Summitul B9. A fost o prezenţă consistentă, a avut un discurs foarte solid, vă amintiţi cu siguranţă. Evident am dorit să ne asigurăm că în continuare avem în continuare un parteriat strategic foarte solid şi că avem întreaga atenţie a parteneriatului strategic SUA pentru flancul estic. Preşedintele Biden ne-a asigurat că se implică în mod deosebit şi foarte mult pentru a sprijini România şi Polonia, pentru a îmbunătăţi această relaţie. În cea de-a doua tot scurtă discuţie pe care am avut-o cu preşedintele Biden spre finalul Summitului, l-am invitat în România, i-am spus că îmi doresc să continuîm discuţia foarte bună pe care am început-o. În 2015 am avut prima întâlnire, atunci a fost vicepreşedintele Biden şi că îmi doresc foarte mult să întărim parteneriatul strategic dintre România şi Statele Unite Unite ale Americii. A fost perfect de acord să încercăm să organizăm o astfel de întâlnire şi m-a asigurat încă o dată de faptul că este foarte dedicat acestui parteneriat”, a declarat Klaus Iohannis, la finalul Summitului NATO care a avut loc luni la Bruxelles.

