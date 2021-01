Controversa medicală a momentului

Ieşenii au căutat în cursul zilei de ieri cu disperare în farmaciile veterinare Ivermectin, după ce în ultimele zile a apărut o informaţie conform căreia acest medicament destinat tratamentelor animalelor i-ar proteja de virusul SARS-CoV-2. Totul a pornit după ce luni seara, în cadrul unei emisiuni difuzate la Antena3, medicul infecţionist Ion Alexie, care profesează în Las Vegas, a spus că de pe data de 15 ianuarie a tratat 50 de pacienţi COVID cu Ivermectin, şi niciunul nu a ajuns la ATI, ci din contră, starea lor este una bună. De asemenea, informaţiile au continuat să fie distribuite pe reţelele de socializare.

„Previne îmbolnăvirea, dar nu neapărat prin producerea de anticorpi cum face vaccinul. Nivelul de Ivermectină rămâne în corpul nostru multe săptămâni, şi când virusul ne atacă, nu se poate multiplica în celulele noastre pentru că Ivermectina blochează nişte proteine care se numesc importine şi care importă virusul şi bucăţi din virus în nucleu şi în citoplasmă şi nu îl mai lasă pur şi simplu să se multiplice”, a fost explicaţia dată în direct de medic.

„Încercând să îşi caute salvarea, oamenii îşi fac mai mult rău”

Majoritatea oamenilor care au intrat în farmaciile veterinare în cursul zilei de ieri întrebau de existenţa acestui medicament. Medicii veterinari atrag atenţia asupra faptului că acest produs este avizat doar pentru folosirea sa în domeniul veterinar, şi nu este destinat uzului uman. De asemenea, în general, medicamentele folosite în tratamentul animalelor nu sunt potrivite pentru oameni, iar veterinarii nu au competenţa de a recomanda un astfel de medicament oamenilor.

„Acesta este un medicament antiparazitar şi se foloseşte în mod normal pentru combaterea paraziţilor interni sau externi la căţei, rumegătoare, chiar şi la cai. Sunt mai multe forme în care se prezintă - pastile, cele pe care le caută oamenii zilele acestea, formă injectabilă, dar şi o formă tip pastă. Ca orice produs antiparazitar, are şi un grad de toxicitate hepatică, ceea ce este un motiv destul de întemeiat încât să nu fie consumat «după ureche». În disperare de cauză, încercând să îşi caute salvarea, oamenii îşi fac mai mult rău”, a declarat dr. Vlad Gugleş, medic veterinar ieşean, pentru „Ziarul de Iaşi”.

Specialistul mai spune că a mai existat în primăvara anului trecut un alt val de cereri, însă atunci a fost vorba despre o solicitare mai mică în comparaţie cu cea din aceste zile. Chiar şi în rândul animalelor, medicamentul se eliberează doar pe bază de reţetă.

„De exemplu, la noi la cabinet, doar astăzi (n.r., marţi) cred că mai mult de jumătate din persoanele care au deschis uşa ne întrebau dacă avem Ivermectin. Am făcut şi un afiş pe care l-am pus undeva la vedere în care am precizat că nu avem. Interacţionând cu multe persoane pe acest subiect, am obsevat că îşi adaptează cerinţele încercând să mascheze nevoia ca şi cum ar fi necesară unui câine. Au fost refuzaţi politicos şi pentru că nu avem în stoc, dar şi pentru că este un medicament care se eliberează pe baza unei reţete”, a mai precizat medicul veterinar.