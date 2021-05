Ofertă ciudată pentru spitalul din Lețcani. 300.000 de euro pentru expertiză. Firma este din Miroslava

Spitalul mobil continuă să fie cartoful fierbinte folosit de autorităţile judeţului în loc de minge de ping-pong în „meciul“ cu deţinătorul complexului instalat la Leţcani, Euronest. Pe adresa acestei asociaţii a venit recent o ofertă de preţ pentru întocmirea documentaţiilor tehnice necesare obţinerii autorizaţiei de construire: 250 de mii de euro, la care se adaugă încă o cincime, TVA. Propunerea aparţine unei firme înfiinţate cu 11 ani în urmă, dar care, potrivit datelor afişate pe SEAP, nu a avut până acum în palmares un contract de asemenea calibru.

Otraner SRL are sediul în Miroslava, iar anul trecut pare să fi câştigat încrederea primăriei conduse de Dan Niţă, obţinând prin încredinţare directă contracte de inginerie şi consultanţă tehnică în construcţii în valoare de până la 130 de mii de lei.

Oferta pentru spitalul mobil cuprinde cinci capitole - releveul situaţiei existente, Certificatul de urbanism, avizele şi acordurile solicitate prin acest certificat, expertize tehnice privind situaţia existentă şi documentaţia tehnică pentru autorizaţia de construire. Dar complexul medical are de aproape un an autorizaţia eliberată de Primăria Leţcani, astfel că oferta rămâne valabilă pentru un singur capitol: expertiza pentru instalaţia electrică, la un preţ de 50 de mii de euro plus TVA.

L-am întrebat pe administratorul societăţii, Victor Pavel, de unde a ştiut că va fi o solicitare de oferte pe acest subiect. Răspunsul a fost că proprietarul spitalului trebuie să-şi rezolve problemele. „Eu nu am primit o comandă fermă. Totul a rămas la stadiul de discuţii“, ne-a spus el.

Cât priveşte sursa informaţiei că spitalul modular necesită o expertiză pe partea electrică, Victor Pavel a replicat că sunt informaţii confidenţiale.

Spitalul mobil a fost închis la mijlocul lunii ianuarie, după ce a funcţionat timp de trei luni. Personalul medical detaşat aici de la Spitalul de Boli Infecţioase a acuzat probleme la instalaţia de climatizare, la fabrica de oxigen, dar şi la instalaţia electrică. În vreme ce conducerea Asociaţiei Euronest afirmă că deficienţele au fost rezolvare, managerul de la Infecţioase, susţinut de şefii Consiliului Judeţean, reclamă lipsa oricăror detalii tehnice privind reţeaua electrică internă a spitalului.

Am căutat oferte de expertize la instalaţii electrice - care sunt incluse de obicei în studiul tehnic (ce conţine, printre altele, şi un raport privind structura de rezistenţă a unei construcţii). De exemplu, Aeroportul Iaşi a pus la bătaie 126 de mii de lei în 2017 pentru expertizarea fostului sediu al Aviaţiei Utilitare. Ministerul Finanţelor Publice a solicitat anul trecut expertiză tehnică (inclusiv electrică) pentru o clădire cu patru niveluri din Bucureşti la un preţ de 22 de mii de lei (fără TVA). Există însă şi tarife mai consistente, însă pentru clădiri mici: o firmă de proiectare din Capitală are un tarif negociabil pentru proiectarea instalaţiei electrice de 2 euro/mp construit desfăşurat.

Directorul executiv al Euronest este de părere că, atât timp cât complexul medical este în garanţie pe o perioadă de 2 ani (din care s-au scurs deja 8 luni), este la latitudinea furnizorului decizia de a contracta efectuarea acestui serviciu.

La rândul lui, reprezentantul firmei furnizoare din Turcia, SDI Global LLC, ne-a spus ieri că spitalul modular are toate documentaţiile. Sedat Yalcin a adăugat însă că, dacă este nevoie şi de expertiză tehnică/electrică, Euronest ar trebui să o facă, pe banii proprii.

Cum pandemia s-a mai domolit şi, astfel, rolul spitalului modular nu mai este crucial, rezolvarea acestei probleme are mari şanse să fie una de durată.

VEDEȚI ȘI:

Problemele Spitalului de la Leţcani văzute de un arhitect specializat pe structuri modulare medicale - AICI

Se redeschide spitalul mobil Leţcani? Toţi oficialii asigură că da - AICI