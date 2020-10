S-a modificat legea privind violenţa domestică: Împăcarea părţilor nu mai înlătură răspunderea penală

„În cazul infracţiunilor prevăzute în art. 193 şi art. 196 săvârşite asupra unui membru de familie, acţiunea penală poate fi pusă în mişcare şi din oficiu”, prevede proiectul de lege.

Codul penal prevede la articolul 193 „Lovirea sau alte violenţe” că:

„(1) Lovirea sau orice acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. (2) Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane, a cărei gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă. (3) Acţiunea penala se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate”. De asemenea, articolul 196 din Codul penal în vigoare „Vătămarea corporală din culpă Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii”prevede că: „(1) Fapta prevăzută în art. 193 alin. (2) săvârşită din culpă de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice ori a unei substanţe psihoactive sau în desfăşurarea unei activităţi ce constituie prin ea însăşi infracţiune se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă”. Proiectul de lege adoptat pe 5 martie 2018 de Senat, ca prim for sesizat, a fost votat decizional marţi de Camera Deputaţilor, prin urmare legea merge la promulgare.