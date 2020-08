Șofer accidentat, jefuit de martori până la sosirea Ambulanței

Accidentul a avut loc în zona Hanul Morii din judeţul Constanţa, după ce două autoturisme s-au ciocnit frontal. Potrivit ISU Constanţa, un şofer a rămas încarcerat şi a fost nevoie de intervenţia pompierilor pentru scoaterea lui din maşină.

Bărbatul a ajuns la spital cu fracturi la picioare, mai multe coaste fisurate şi tăieturi. A fost operat şi acum este internat.

După accident, rudele acestuia au constatat că din maşina victimei au dispărut mai multe bunuri, un laptop şi camera de bord, care, cel mai probabil, a surprins şi ciocnirea violentă.

Bărbatul a povestit totul pe contul său de Facebook, unde cere ajutorul oamenilor pentru a-şi recupera bunurile.

"Îl rog pe cel care le-a luat să mă ajute, îl rog sa mi le înapoieze"

Bărbatul îl roagă pe cel care i-a luat bunurile să i le înapoieze. Omul speră ca mesajul de pe Facebook, distribuit de zeci de utilizatori, să ajungă la cel care luat laptopul şi camera de bord.

"Va salut ,azi am avut accident în drum spre cta la hanul morii(eu am fost cu Logan) ,și mi-au dispărut din mașina câteva lucruri. Va rog dacă vreți să ajutați ,dați share și îl rog pe cel le-a luat poate să mă ajute ,îl rog sa mi le înapoieze. Este vba de un laptop și o cameră de mașina ! Va mulțumesc,nu am unde sa cer ajutor!" - este mesajul tânărului.

Zeci de oameni au dat share mesajului şi l-au încurajat pe şofer.

"Daca esti in viata esti un norocos la cum arata loganu cineva te iubeste acolo sus"

"Vezi ca sar putea sa nu le fi furat nimeni .si noua ni sa întâmplat le luase poliția care a lucrat la caz.Bineintelesni lea dat înapoi. Dar si noi am crezut ca ni lea luat cineva"

"Au fost cazuri cu utilitare chiar f multe implicate in accidente si de acolo au furat, dupa ce ca esti la necaz, stiu cand au furat si din cimitir. Imi este sila cand aud de asemenea inramplari, imi pare sincer rau pentru ce vi sa intamplat desi nu cred ca mai puteti recupera ceva din pacate" - sunt câteva dintre răspunsurile postate la mesajul şoferului

Sursa: antena3.ro