Bine ai venit acasă la Atrium Garden! (P)

Povestea începe cu „au trăit fericiți până la adânci bătrâneți!" Iar cheia casei a fost lăsată mai departe ca o moștenire durabilă pentru generații întregi. Se poate să fii departe de zgomotul unui oraș în plină dezvoltare, departe de poluare dar să fii și aproape de oraș? Să îți crești copiii fără să ducă dorul vacanțelor pentru că fiecare zi e o vacanță? Aceasta nu este o poveste. Este viața pe care și tu o poți trăi la Atrium Garden.

Complexul Atrium Garden, un concept unic în Iași.

E suficient să te urci în mașină și să ajungi la Valea Lupului. Două minute distanță de Popas Păcurari. Ce vei descoperi? Un mic oraș. Altfel. Cele șapte blocuri din Atrium Garden sunt construite „în trepte”. Ce înseamnă asta? Blocurile din față au un regim de înălțime mai mic din dorința de a păstra avantajul luminozității și al unei priveliști panoramice deosebite. “Punctul-cheie a fost spațiul comun verde, care are rolul de a uni. În ansamblurile sau blocurile foarte mari nu se creează relații între persoane. Ori aici, la Atrium, am pornit cu visul de a crea o comunitate, ne-am dorit ca timpul petrecut acasă să-i reunească pe oameni, copii lor să crească împreună, să existe mai multă interacțiune și mai multă viață împărtășită unii cu alții”, Angela Ioan, arhitectul care a proiectat complexul rezidențial Atrium Garden. Un vis care a devenit realitate iar parcul verde are 1.400 de metri pătrați. Poți simți mirosul de pin, de tuia, de brazi și mesteceni!

Atrium Garden, partener al comunității locale!

Vă sună cunoscute știrile cu locuitori fără apă rece ore întregi sau cu dese întreruperi ale furnizării curentului electric. Claudio Botticelli, investitorul de la Atrium Garden a avut ca punct de plecare construirea unui complex rezidențial în care să îi placă lui ca om de afaceri să locuiască. Atrium Garden a devenit un important pilon în dezvoltarea comunității locale din Valea Lupului. A prelungit extinderea rețelei de apă. Aspersoarele din parcul Atrium Garden funcționează acum la parametrii normali. Împreună cu alți dezvoltatori, Claudio Botticelli a susținut prelungirea rețelei de canalizare. Rețeaua de drumuri publice, o altă prioritate. Strada Garoafei a fost prelungită cu 500 metri ceea ce înseamnă practic o donație pentru comunitate și un beneficiu pentru ușurarea traficului în zona.

„Partea care mi s-a părut mai dificilă a fost cea legată de infrastructură – rețelele de apă, canalizare, electricitate. Când eram în faza de proiectare și purtăm discuții cu autoritățile locale, ni s-a spus că rețeaua de apă din Valea Lupului este veche de mai bine de 20 de ani și nu are capacitatea să asigure debitul și presiunea consumatorilor din complex. Ori noi, aveam în plan să construim 200 de apartamente și ne doream ca oamenii să nu sufere din cauza problemelor legate de presiunea scăzută a apei. Astfel că am fost nevoiți să extindem rețeaua de apă, din fonduri proprii, astfel încât să facă față consumului estimat și să asigure apă curentă la un nivel decent. Nu cu picătura, ci cu presiune, așa cum e normal. La fel s-a întâmplat și pentru rețeaua de canalizare unde, împreună cu alți dezvoltatori locali, am extins rețeaua de canalizare existentă pe o lungime de 3 km. Pentru a evita viitoarele probleme cu electricitatea, am procedat la fel și cu rețeaua de electricitate și am amplasat în interiorul complexului propriul post de transformare. Iar toate acestea au însemnat investiții mari ca timp și bani” Claudio Botticelli, investitorul de la Atrium Garden.



Cum e să fii acasă la Atrium Garden

Apartamente spațioase, luminoase și cu deschidere către terase,compartimentate inteligent, utilate și finisate în mod profesionist și decorate cu bun gust. Înainte să intrați în apartament fiți atenți la exterior, la casa scării. Câte apartamente sunt situate pe același nivel al blocului. Dacă sunt foarte multe, atunci gălăgia și foiala pe casa scării va fi mai mare. Nu e cazul la Atrium Garden. Închideți ochii și imaginați-vă că ajungeți acasă de la lucru. Intrați în apartament, vă puneți cheile, geanta sau poșeta, apoi mergeți la baie să vă spălați pe mâini. Ținuta de casă sau un duș, apoi masa.

Lumina este cel mai bun medicament anti-depresiv. Casa ta de Atrium Garden este luminoasă. E frumos afară? Balconul e un loc unde poți lua masa, unde poți savura o cafea dimineața, stând confortabil pe o canapea, e un loc unde îți poți amenaja “livingul tău de-afară”. În cazul Atrium Garden, apartamentele au terase cu o lățime de 2,4 ml. Dar trebuie să descoperi singur cum e să fii acasă aici! V-am spus că suntem unici!

„Stația liniei de autobuz, de la Popas Păcurari, se află la 50 de metri distanță. Este adevărat că cei mai mulți dintre locatarii care s-au mutat de curând la Atrium Garden sunt proprietari de mașină. Și sunt bucuroși că au loc de parcare asigurat. Dar, în privința transportului, e bine să existe alternative. Mai este o stație de microbuz chiar aici, lângă blocuri, care ține de rețeaua locală de transport din Valea Lupului (cursa Valea Lupului-Iași), aceasta fiind deservită de două microbuze private care circulă din oră în oră. Este bine, dar e loc și de mai bine. Dacă aș fi antreprenor în domeniul transportului, aș lua în considerare o astfel de investiție. Valea Lupului este o zonă a Iașului care se dezvoltă foarte rapid. Deja este locuită de aproximativ 10.000 de oameni și înregistrează cea mai mare cerere pentru apartamente și case, dintre toate celelalte zone apropiate ale Iașului” Claudio Botticelli, investitorul de la Atrium Garden.

Ai uitat să iei pâine? Ce spui de un biftec sau de o plăcintă gustoasă?

Atrium Garden este un concept unic și pentru că ai la parterul blocului aproape tot ceea ce își trebuie pentru a trăi confortabil. Carrefour, Meat Concept, Cuptorul Moldovencei, Farmacia Pro sunt doar câteva exemple. Ți-am spus că ai un orășel doar al tău, nu? Ai aproape tot ceea ce își trebuie. Iar prin parteneriatele Atrium Garden s-au creat peste 30 de noi locuri de muncă. Le mulțumim partenerilor noștri și suntem siguri că o plăcintă de la Cuptorul Moldovencei este cea mai bună gustare, o gustare care îndulcește și ora de matematică chiar dacă e online. Și apoi la joacă în parc! Mama mai aruncă un ochi de pe balcon să vadă dacă totul e ok!

- Sunt bine, mami! Îmi place acasă la Atrium Garden! Hai și tu în parc!

Fă un tur virtual pe www.atrium-garden.ro și rezervă-ți și tu un apartament! Hai acasă!

Dezvoltăm încă 2 blocuri în Atrium Garden cu termen de finalizare septembrie 2021 pentru D8 și august 2022 pentru D9. Rezerva-ti acum un apartament în Atrium Garden dintre cele finalizate, cu mutare imediata, sau în unul din cele 2 blocuri noi în construcție. Rezerva acum direct la dezvoltator tel. 0754 729 729. În vacanță, dar la tine acasă!