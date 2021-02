Durerile în piept pot arăta că inima suferă. Detalii cu Dr. Cătălina Arsenescu Georgescu, medic primar cardiolog

Roxana Iosub: „Vă scriu pentru a vă ruga să mă ajutați să înțeleg ce se întâmplă cu tatăl meu. Acesta are 69 de ani și locuiește în Zorleni, o localitate lângă Bârlad. Din păcate, eu și cu sora mea nu putem ajunge foarte des la el, pentru că eu locuiesc în Iași și ea în Galați. De mai bine de jumătate de an, el a avut dureri în piept, dar nu s-a plâns niciodată. Când nu a mai putut a vorbit cu o soră de-a lui, și mai în vârstă ca el, și a mers la medic în Bârlad unde i s-a spus că are angină pectorală. Eu sunt casieră la un centru comercial și nu am prea multe cunoștințe medicale. Vă rog să-mi spuneți cât este de grav ce are tata și ce ar mai trebui să facem“.