6 lucruri pe care NU trebuie sa le cumperi second hand

Intr-o lume in care cumparaturile online au luat o asa mare amploare crezi ca este imposibil sa nu gasesti lucruri second hand de calitate, nu-i asa? Insa crezi ca este o idee buna sa procedezi astfel?Pentru unele produse, economisirea catorva banuti, achizitionandu-le la mana a doua, s-ar putea sa nu merite sa procedezi astfel.

1. Casca de protectie pentru bicicleta

Cand este vorba despre siguranta ta, niciodata nu ar trebui sa achizitionezi produse second hand. Micile defecte cauzate de folosirea indelungata si pe care nu le poti observa imediat s-ar putea sa nu-ti mai ofere siguranta pe care o cauti.

2. Patut pentru bebelusi

Patuturile pot fi supuse la multe de catre bebelusi, iar tu nu vrei ca integritatea fizica a copilasului tau sa fie pusa in pericol de un patut defect. Potrivit unui studiu realizat de catre New York Times, folosirea unor patuturi defecte a dus la moartea a 150 de bebelusi intre 2007 si 2010.

3. Laptop

Cel mai mic defect dintr-un laptop second hand se poate agrava odata cu trecerea timpului. In plus, nu primesti garantie pentru el la achizitie si nici service garantat precum in cazul unuia nou.

4. Incaltaminte

Producatorii de incaltaminte susti ca nu este o idee prea buna achizitionarea de incaltaminte la mana a doua pentru ca acestea au luat forma piciorului persoanei care le-a purtat inainte. Cu atat mai mult pantofii sport de alergat care iti pot provoca disconfort si rani.

5. Vase de gatit

Vasele de gatit sunt ceva in care ar trebui sa investesti. Odata cu trecerea timpului acestea se uzeaza, ceea ce inseamna ca sunt tot mai greu de curatat, ba mai mult pot elibera anumite substante chimice in timp ce prepari mancarea.

6. Sepci/palarii

Acestea pot fi greu de curatat ceea ce inseamna ca te-ai putea pricopsi cu paduchi sau boli de piele de la vechiul proprietar. Asa ca mai bine mergi intr-un magazin si cumpara o sapca noua.

Sfatulparintilor.ro