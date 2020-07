Erasmus la Iaşi: 26 de proiecte şi 1,3 milioane euro. Ce școli au câștigat zeci de mii de euro

Proiectele aprobate sunt de mobilitate în educaţie, formare profesională VET şi educaţia adulţilor. Astfel, dintre cele 453 de proiecte pentru educaţie şcolară depuse la nivel naţional, doar 150 au fost aprobate, iar 19 sunt din Iaşi. Pentru educaţia adulţilor au fost depuse, la nivel naţional, 74 de candidaturi, 42 au fost aprobate, iar unul dintre acestea este în Iaşi, iar la formare profesională au fost depuse 311 de candidaturi la nivel naţional, dintre acestea 150 au fost aprobate, 6 fiind din Iaşi. „Aceste reuşite se adaugă celor obţinute constant în anii precedenţi, contribuind la realizarea obiectivelor departamentului proiecte educaţionale al ISJ Iaşi: asigurarea de consiliere unităţilor şcolare în domeniul realizării şi implementării proiectelor europene cu accent pe stimularea şcolilor din medii defavorizate, încurajarea cadrelor didactice să participe la mobilităţi de formare profesională, focalizarea demersurilor educaţionale pe dezvoltarea competenţelor cheie la elevi” a menţionat inspectorul şcolar general Genoveva Farcaş. Programul Erasmus^ permite profesorilor participarea la activităţi de perfecţionare şi de dezvoltare a abilităţilor în ţări partenere, iar proiectele VET oferă oportunităţi pentru elevii din învăţământul vocaţional, inclusiv din şcolile profesionale, dar şi de la profilul Matematică - Informatică, să se dezvolte profesional şi să dobândească experienţă la locul de muncă. Cele 26 de proiecte au fost obţinute atât de şcoli din municipiul Iaşi, dar şi din şcoli din Paşcani şi Târgu Frumos sau din mediul rural.

Printre cele mai consistente finanţări, la categoria Educaţie şcolară, sunt proiectele „Incluziunea educaţională şi socială a elevilor cu dizabilităţi”, realizat de Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu”, în valoare de peste 35.000 de euro, „Harnessing Opportunities and Potential for an European School” al Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu”, în valoare de peste 38.000 de euro, „Adu starea de bine în sala de clasă” de la Şcoala „Titu Maiorescu”, în valoare de peste 40.000 de euro, sau proiectul „Toţi pentru şcoală - O şcoală pentru toţi” al Şcolii Gimnaziale Poieni din Schitu Duca, în valoare de peste 38.000 de euro. În total, la această categorie, proiectele însumnează peste 537.000 de euro. La categoria VET, finanţările sunt chiar mai generoase, dintre cele şase proiecte finanţate, patru fiind cu o finanţare de peste 100.000 de euro. Astfel, „Dezvoltarea competenţelor prin mobilităţi transnaţionale” de la Şcoala Postliceală FEG beneficiază de o finanţare de peste 181.000 de euro, iar la proiectul realizat de Colegiul de Căi Ferate „Unirea” finanţarea este de peste 145.000 de euro. Proiecte de peste 100.000 de euro sunt aprobate şi la Liceul Tehnologic Economic de Turism şi la Colegiul Tehnic „Gh. Asachi”. Proiectul destinat educării adulţilor, realizat de CJRAE Iaşi, are o finanţare de aproape 14.000 de euro