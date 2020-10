Medicii de familie refuză să meargă acasă la bolnavii de COVID. Cu mâinile goale la război

“Nu am avut materiale de protecţie oferite de guvernanţi nicio secundă"

Dana Popescu este secretar la Societatea Naţională a Medicilor de Familie Iaşi, dar are un cabinet şi într-o comună din judeţul Iaşi, unde are în grijă 3.000 de pacienţi dintre care doar 2.000 de asiguraţi. Referitor la declaraţia de acum câteva zile a ministrului Sănătăţii, Nelu Tătaru. care anunţa intrarea medicilor de familie în prima linie a pandemiei prin monitorizarea la domiciliu a pacinţilor COVID, Dana Popescu a spus că ea crede că e vorba doar de o eroare de exprimare. "Cel puţin aşa vreau eu să cred. Spun asta, pentru că noi, în acest moment, monitorizăm la domiciliu pacienţi care sunt COVID pozitiv, dar monitorizăm la distanţă. Suntem dispuşi să facem acest lucru deşi nu ne este decontată muncă, pentru că nu putem deconta pentru un pacient mai mult de trei consultaţii pentru un episod de boală. Iar noi discutăm zilnic cu pacienţii noştri pe parcursul celor 14 zile de izolare", a spus medicul Dana Popescu. Principala nemulţumire a medicilor de familie este cea legată de măsurile de protecţie pe care Guvernul le asigură pentru aceştia. Mai exact, nimic. “Nu e nimic nou sub soare. La război mergem cu ceea ce gândim noi în cabinele noastre şi cu nimic practic din ce oferă guvernaţii. Nu am avut materiale de protecţie oferite de guvernanţi nicio secundă. Costurile acestora au crescut foarte mult, veniturile chiar au scăzut pe timpul pandemiei", a mai adăugat Dana Popescu.

“Noi putem alege oricând să închidem cabinetele şi să plecăm pe alte meleaguri"

Medicii de familie au mai afirmat că pentru la deplasarea la domiciliile pacienţilor COVID trebuie să aibă mijloace de transport adecvate. "Nu avem dotarea necesară, nu avem maşini care să poată fi decontaminate. Materialele de protecţie sunt foarte scumpe. Este cunoscut faptul că serviciile private de ambulanţă au refuzat contractarea unor astfel de servicii tocmai pentru că toate costurile sunt foarte mari", a mai spus Dana Popescu. În plus, reprezentanţii medicilor de familie au mai spus că, dincolo de partea pecuniară a problemei, monitorizarea la domiciliu a celor infectaţi cu noul coronavirus, asimptomatici sau forme uşoare, nu este benefică pentru ceilalţi pacienţi care sunt evaluaţi periodic pentru alte boli. “Nu este o soluţie benefică pentru pacientul nostru dacă ne deplasăm în focar COVID. O spun în calitate de persoană care am avut în familie o astfel de situaţie. Ştiu cât de greu mi-a fost să păstrăm distanţa socială, să izolăm pe cel infectat astfel încât să nu se îmbolnăvească şi ceilalţi membri ai familiei. Cred că instrumentele sunt altele, iar Guvernul, Ministrul Sănătăţii CNAS, ar trebuie să se sfătuiască în primul rând cu practicienii", a mai spus Dana Popescu.

Dacă vor fi însă obligaţi să monitorizeze pacienţii COVID acasă, reprezentanţii medicilor de familie au spus că pot pune oricând lacătul pe cabinete. “Nimeni nu poate fi obligat să facă nimic. Eu aşa consider. Serviciile private de ambulanţă nu pot fi obligate să recolteze probe de la pacienţii pozitivi. Noi putem alege oricând să închidem cabinetele şi să plecăm pe alte meleaguri. Sunt foarte dezamăgită, dar spun asta, pentru că, fiind membru într-o comisie de specialitate, din 11 colegi tineri care au terminat, jumătate dintre ei vor să plece încă de la început acolo unde practica este sigură, predictibilă şi unde chiar poţi să ajuţi pacientul", a adăugat Dana Popescu, secretar SNMF Iaşi.