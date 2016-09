Ştiri din sport, multe şi mărunte

Baraj cu Portugalia, la fotbal feminin

România a ratat de puţin calificarea directă la Campionatul European de fotbal feminin din Olanda. Tricolorele au învins, în ultimul meci din grupa a III-a,disputat la Cluj, cu 4-0 echipa Greciei, prin golurile marcate de Alexandra Lunca (‘5), Maria Ficzay (’15), Ştefania Vătafu (’76) şi Maria Bâtea (’79). Echipa României s-a clasat pe locul II, în urma Franţei, însă, din păcate, Rusia a învins Croaţia cu 5-0 şi s-a calificat direct din grupa a V-a, întrucât în clasamentul comparativ al locurilor secunde a fost superioară cu un gol mai mult marcat: 12-9, Rusia şi 11-8, România. Prin înfrângerea suferită în Spania cu 0-5, echipa Finlandei a cedat locul II în grupa a II-a Portugaliei. Echipa lusitană va fi adversara tricolorelor în dubla de baraj pentru obţinerea ultimului loc calificativ, într-o dublă întâlnire cre se va disputa pe 17 şi 25 octombrie.

Bilete pentru meciurile naţionalei

FRF anunţă că suporterii care doresc să asiste la partidele pe care echipa naţională le va disputa la începutul lunii viitoare în Armenia şi în Kazahstan, în preliminariile Cupei Mondiale din 2018, îşi pot comanda bilete de intrare la meciurile respective. Pentru meciul cu Armenia, programat la 8 octombrie, de la ora locală 18.00, la Erevan, sunt disponibile 900 de bilete, cu preţurile de 8 euro la peluză (700 de locuri) şi 17 euro la tribuna I (200 de locuri). La partida de la Astana, programată în 11 octombrie, de la ora locală 18.00, sunt disponibile 1.000 de tichete de intrare, toate în peluză. Preţul unui bilet este de 3 euro. Biletele pot fi achiziţionate de pe site-urile bilete.frf.ro şi bilete.ro. O persoană poate cumpăra maximum 4 bilete, iar data limită până la care acestea pot fi comandate este de 30 septembrie. Biletele achitate vor putea fi ridicate pe baza actului de identitate şi a codului de comandă de la casieria stadionului, în ziua partidei.

Războiul Stelelor nu se mai termină

CSA Steaua a depus, o cerere de chemare în instanţă a clubului deţinut de Gigi Becali, Fotbal Club Steaua Bucureşti, prin care solicită recuperarea prejudiciului de 36,8 milioane de euro din folosirea mărcii în perioada 2004-2014, a declarat pentru News.ro, juristul MApN, locotenent-colonel de justiţie Florin Talpan. "Am înaintat azi o cerere de chemare în judecată prin care am solicitat recuperarea prejudiciului cauzat de folosirea mărcii de către FCSB. Prejudciu care a fost stabilit de către evaluator, chestiunea este foarte simplă. Sunt încrezător în şansele de reuşită, de asta am şi înaintat această cere în instanţă. Cu reprezentanţii FCSB nu am niciun răspuns, nu comunic cu ei", a declarat Talpan pentru News.ro.

Adio, CSM Ploieşti!

Cele două echipe de handbal seniori, feminin şi masculin, ale CSM Ploieşti s-au retras din competiţiile în care erau înscrise în acest sezon, respectiv Liga Naţională şi Divizia A, a anunţat ieri clubul printr-un comunicat postat pe site-ul propriu. .În ceea ce priveşte participarea în Cupa EHF, o decizie finală se va lua în zilele următoare. De asemenea, tot în cursul acestei zile au fost reziliate toate contractele sportivilor şi antrenorilor din cadrul secţiei de baschet masculin, iar în zilele următoare, vor fi reziliate toate înţelegerile cu sportivii şi tehnicienii echipei de handbal masculin. Clubul Sportiv Municipal Ploieşti se confruntă, de mai multe luni, cu un blocaj financiar.

De ce a plecat Bonetti?

Tehnicianul italian Dario Bonetti a declarat, ieri într-un interviu acordat site-ului jn24.it, că a demisionat de la ASA Târgu Mureş din cauza problemelor financiare cu care se confrunta clubul din Liga I. "Fără fonduri şi fără a putea aduce jucători e dificil să stabileşti un proiect. Am antrenat în Scoţia, Ungaria, Zambia şi România, dar nu şi în Italia la un nivel înalt. Generaţia mea, din care fac parte Gentile, Cabrini sau Maldini, nu lucrează în Italia din diferite motive. Am fost crescuţi să nu dăm o importanţă prea mare impresarilor. Iar în Italia dacă nu ai raporturi strânse cu impresarii este complicat", a spus tehnicianul. Dario Bonetti, în vârstă de 54 de ani, a pregătit-o pe ASA Târgu Mureş în primele trei etape ale actualului sezon.

Saviola antrenează în Andorra

Fostul internaţional argentinian Javier Saviola, care de-a lungul carierei sale fotbalistice a evoluat pentru FC Barcelona, Real Madrid, Benfica sau AS Monaco, s-a mutat cu familia în Andorra şi a devenit antrenor secund la echipa FC Ordino, care evoluează în modesta ligă din această ţară. Saviola, în vârstă de 34 de ani, a intrat în contact cu această echipă prin intermediul unor prieteni, şi s-a aflat pe banca tehnică a formaţiei chiar în prima etapă, când FC Ordino a pierdut cu 0-1 în faţa celor de la Lusitans. Argentinianul şi-a propus să înceapă munca de la baza echipei pentru a putea progresa şi căpăta experienţă în munca de formare a jucătorilor. Saviola a îmbrăcat de 44 de ori tricoul reprezentativei ţării sale.

Barton, anchetat pentru pariuri

Atacantul englez al echipei Glasgow Rangers, Joey Barton, este vizat de o anchetă a Federaţiei Scoţiene de Fotbal, după ce ar fi pariat, a anunţat, ieri L'Equipe. Conform sursei citate, Barton ar fi pariat la meciul pe care echipa Celtic Glasgow l-a pierdut, săptămâna trecută, în deplasare, cu scorul de 0-7, în faţa formaţiei FC Barcelona, în prima etapă a fazei grupelor Ligii Campionilor. Regulamentul Federaţiei Scoţiene interzice jucătorilor să parieze pe meciuri de fotbal. Joey Barton, în vârstă de 34 de ani, a fost exclus, ieri, de antrenorul Mark Warburton din lotul echipei Glasgow Rangers pentru o perioadă de trei săptămâni pentru că şi-a insultat mai mulţi coechipieri la un antrenament.

Voleibaliştii violatori au fost condamnaţi

Cinci voleibalişti din echipa naţională a Cubei au fost condamnaţi la închisoare în Finlanda pentru un viol comis în luna iulie, la Tampere, a anunţat, ieri, L'Equipe. Jucătorii Rolando Cepeda Abreu (27 de ani), Abrahan Alfonso Gavilan (21 de ani), Ricardo Calvo Manzano (19 ani) şi Osmany Uriarte Mestre (21 de ani) au fost condamnaţi la cinci ani de închisoare, iar Luis Sosa Sierra (21 de ani) a primit o pedeapsă cu închisoarea de trei ani şi jumătate.Un al şaselea voleibalist, Dariel Albo Miranda (24 de ani), a fost achitat. Incidentul a avut loc în iulie, la un hotel din Tampere, unde locuia echipa naţională a Cubei participantă la Liga Mondială, o competiţie de pregătire înaintea JO de la Rio.Iniţial, au fost reţinuţi opt sportivi, dar doi au fost puşi ulterior în libertate. Ceilalţi şase, care au negat acuzaţiile, au rămas în custodia poliţiei finlandeze.Cuba a decis să participe la JO de la Rio fără cei şase jucători, dar a pierdut toate cele cinci meciuri disputate.

“Upton Park” se demolează

Legendarul stadion londonez Boleyn Ground, mai cunoscut sub numele de Upton Park, pe care echipa de fotbal West Ham United şi-a disputat meciurile de pe teren propriu timp de 112 ani, va fi demolat, urmând să lase locul unui nou proiect de dezvoltare. Luni seara a avut loc o primă etapă a lucrărilor de demolare a acestei arene, inaugurată în anul 1904. O societate de producţie din Anglia a profitat de această ocazie pentru a turna scene pentru viitorul său film, intitulat "Final Score". Cu această ocazie, o parte a tribunelor a fost pusă la pământ prin două explozii controlate, faza următoare a demolării stadionului nefiind încă programată. West Ham United a evoluat între 1904 şi 2016 pe arena Upton Park, iar din acest sezon evoluează pe Stadionul Olimpic din Londra, cu capacitate de 60.000 de locuri.

Heath, din nou Mister Olympia

Americanul Phil Heath, în vârstă de 36 ani, a câştigat pentru a şasea oară consecutiv trofeul Mister Olympia, rezervat celui mai bun culturist al lumii, intrând totodată în posesia premiului de 400.000 dolari acordat de Federaţia Internaţională de Bodybuilding şi Fitness, organizatoarea concursului care a avut loc la Las Vegas. În urma acestui succes, Heath s-a apropiat la un singur titlu de celebrul actor american de origine austriacă Arnold Schwarzenegger, care a câştigat şapte statuete Mister Olympia în cariera sa de culturist, între 1970 şi 1980. Phil Heath mai are, totodată, nevoie de doar două victorii pentru a egala recordul all-time, deţinut în comun de Lee Haney (1984-1991) şi Ronnie Coleman (1998-2005), care au obţinut câte opt succese consecutive la Mister Olympia.

Yaya Touré se retrage

Mijlocaşul ivorian Yaya Touré, câştigător al Cupei Africii pe naţiuni 2015 cu echipa Coastei de Fildeş şi-a anunţat retragerea internaţională, ieri, pe reţelele de socializare. ''După 14 ani la cel mai înalt nivel cu ''Elefanţii'', am ajuns la finalul aventurii mele cu Cote d'IvoireTrebuie să predau ştafeta jucătorilor mai tineri'', scrie jucătorul lui Manchester City, în vârstă de 33 ani, pe contul său Twitter. Yaya Touré a debutat în naţionala ivorian în 2004 şi a adunat în total 102 selecţii şi 19 goluri. Membru al ''generaţiei de aur'' a naţionalei ivoriene, pe lângă titlul cucerit la CAN 2015, el a mai disputat două finale, în 2012 şi 2016. Touré a participat de asemenea la Cupele Mondiale din 2006, 2010 şi 2014.