Sus Creţu, jos Creţu!

Comitetul Director al CSM Politehnica s-a întâlnit ieri, într-o şedinţă în care au fost discutate două subiecte: actualizarea listei cu societăţile care sprijină echipa şi analiza cererii preşedintelui executiv Florin Prunea de a-l trece pe jucătorul Alexandru Creţu pe lista de transferări. Referitor la ultimul aspect, membrii CD au considerat că trebuie făcute eforturi pentru păstrarea fotbalistului la Iaşi. Aceasta este însă o simplă recomandare, Prunea având ultimul cuvânt. “Am primit o adresă scrisă din partea preşedintelui executiv, care a propus trecerea jucătorului Creţu pe lista de transferări. Ne-a surprins plăcut faptul că ni se cere şi nouă punctul de vedere pe un subiect important. Până acum, nu am fost consultaţi absolut deloc în ceea ce priveşte politica de lot. Nici când clubul a primit pentru Creţu oferta de la Steaua de 270 000 de euro şi 25% dintr-un eventual transfer ulterior, nici când au fost făcute ofertele mai vechi pentru Avrămia şi Herghelegiu, nici când s-au făcut achiziţiile, inclusiv cele ale verii. Nici în ceea ce priveşte contractele şi primele de instalare nu am fost consultaţi. În cazul lui Creţu, opinia noastră a fost că trebuie făcute toate eforturile pentru ca jucătorul să rămână la Iaşi, mai ales că avem foarte puţini jucători din propria pepinieră. Iar dacă va fi vândut, să fie vândut în viitor, măcar la valoarea refuzată cu puţin timp în urmă. Este o simplă opinie, de care domnul preşedinte poate sau nu să ţină seamă. Aşa cum a dorit, domnul Prunea, împreună cu vicepreşedinţii şi echipa pe care şi-a alcătuit-o, are mână liberă în a conduce clubul” a declarat preşedintele CD, Leonida Antohi.

În ceea ce priveşte echipa, aceasta se pregăteşte, în continuare, la Snagov, unde se află de miercurea trecută. Foarte probabil, antrenorul Nicolo Napoli nu va putea conta nici la meciul contra FC Steaua Bucureşti, de mâine, pe Dan Roman, care acuză în continuare, dureri la un călcâi. Alte detalii legate de partida restantă din prima etapă a Ligii I de fotbal puteţi citi în avancronica partidei, care va fi publicată mâine.