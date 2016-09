Tactica ne omoară!

Dinamo: Brănescu – Romera, Nedelcearu, Maric, Filip - Nistor, Busuladzic, Palic (’82 - M. Popescu) – Rotariu (’85 - Hanca), Nemec (’64 – D. Popa), Lazăr. Antrenor: Ioan Andone.

CSM: Grahovac – Bosoi, Ciucă, Frăsinescu, Ţigănaşu – Mitic – Böle (’57 - Bădic), V. Gheorghe (’46 -Ciucur), Ştefănescu (’46 - Boiciuc), Ţigănaşu – Piccioni. Antrenor: Nicolo Napoli.

Cartonaşegalbene: Piccioni (’39).

Arbitri: Radu Petrescu; Mircea Grigoriu, Aurel Oniţa.

1-0, min. 14: Maric, cu capul, de la 6 metri, de lângă Ţigănaşu, după o centrare de pe stânga a lui Lazăr;

2-0, min. 17: Grahovac şi-a băgat mingea în poartă, la colţul scurt, după o centrare a lui Lazăr, de pe stânga;

3-0, min. 55: Nemec, de la 8 metri, după o pasă a lui Lazăr;

3-1, min. 65: aut executat de Sato de pe stânga, Ţigănaşu deviază cu călcâiul până la Piccioni, care înscrie de lângă Maric.

Nici dacă gazdele inventau maşina timpului şi-i introduceau din primul minut pe Pîrcălab, Lucescu, Dumitrache, Dudu Georgescu, Cămătaru, Dănciulescu şi Niculescu nu se găsea o echipă care să joace mai defensiv decât CSM Politehnica Iaşi! Neînţelegând că avea în faţă o formaţie din care a mai rămas doar numele Dinamo, eterogenă (în primul “11” au apărut doar patru jucători din sezonul trecut şi trei aflaţi în premieră în postura de titulari, doi – abia ajunşi la echipă), în criză sportivă (fără victorie de trei runde) şi măcinată de tensiuni interne (vezi situaţia lui Gnohéré) sau cu tribuna, Iaşul a intrat în meci ca o echipă mică, stând aproape în exclusivitate în jumătatea proprie.

Tactica aleasă de Nicolo Napoli nu a avut, însă, ca efect securizarea porţii, “câinii roşii” distanţându-se rapid la 2-0. Nici la acest scor Iaşul nu a conştientizat că defensiva dinamovistă nu îi mai are pe un Nunweiller, Dinu, Rednic ori Andone, ci pe jalnici epigoni ai acestora, precum Romera, Nedelcearu şi Maric, astfel că până la pauză a fost periculoasă doar într-un minut, 32, când Piccioni, Ştefănescu şi Böle au semnat, la o singură fază, primele şi singurele şuturi ale oaspeţilor în actul întâi.

Antrenorul Iaşului nu şi-a trezit echipa nici la pauză. Iar dacă Rotariu, care mai avusese două ocazii înainte de odihnă, în minutele 36 şi 41, nu a găsit drumul spre gol nici în startul actului secund (min. 50 şi 51), Nemec a scris şi pe tabelă realitatea din teren: absenţa CSM de la meci.La 3-0, chiar cu mutările ciudate ale lui Napoli, care i-a folosit în zonă centrală pe Ţigănaşu şi, apoi, Bădic, jucători de bandă, moldovenii au început, în sfârşit, să înţeleagă că nu degeaba Dinamo a fost învinsă până şi de ASA Târgu Mureş. Începând să joace un pic de fotbal, ieşenii au pus, treptat, stăpânire pe joc. După ce Piccioni a redus din diferenţă, Boiciuc şi-a contrazis antrenorul, care a spus recent că nu se poate baza pe el, apărând bine la finalizare în câteva rânduri (’69, ’76, ’81), Bădic (’82 – pe lângă, de la marginea careului) şi Piccioni (‘90^1) trecând şi ei pe lângă relansarea partidei.

S-a încheiat 3-1, iar Iaşul plăteşte astfel scump preţul unei timidităţi exagerate, nejustificate şi bifează al şaptelea meci oficial fără victorie. Astfel, un succes în partida de mâine, din runda a IX-a, cu Pandurii, care va începe la ora 18:00, devine vital pentru reechilibrarea unei corăbii care pluteşte de prea mult timp în derivă.

Prunea s-a sfădit cu Rednic

^ În absenţa lui Voicu, suspendat, căpitan de echipă la CSM a fost Ţigănaşu. ^ Adus în vară, filipinezul Sato a debutat la oaspeţi. ^ În minutul 8, Ţigănaşu l-a lovit pe Maric în careu, însă arbitrul nu a acordat penaltiul cuvenit. Rotariu a avut o intrare dură asupra lui Mitic, de “galben” spre “roşu”, în minutul 71, însă arbitrul nu i-a acordat nici măcar avertisment. ^ Rezerve neutilizate la oaspeţi au fost Caparco, Saric, Chelaru şi Târşa. ^ Preşedintele CSM Politehnica, Florin Prunea, a intrat în conflict cu fostul coechipier, Mircea Rednic, despre care a spus că “e combinaţia letală: antrenor, impresar, comisioane”. Rednic i-a dat replica: “Vorbeşte şi Prunea să nu adoarmă. Eu am adus la Dinamo, anul trecut, două milioane de euro. Să zică Prunea ce bani a adus la Iaşi! Şi ce bani a luat de acolo!”. Prunea s-a arătat nemulţumit de joc şi a avut un discurs asemănător ca acela de după meciul cu Botoşaniul, punându-i la zid pe jucători şi menajându-l pe Napoli: “Nici azi nu am avut atitudine, lucru care mă deranjează foarte mult. Sunt jucători care nu au ce să caute aici. Nu vreau să vorbesc despre soarta lui Nicolo Napoli. Trebuie să ne trezim, avem marţi un meci extrem de dificil, cu Pandurii. Dacă vom juca precum azi, nu vom avea nicio şansă”. ^ Intrat în conflict cu şefii clubului, cel mai bun atacant al gazdelor, Gnohéré, a stat în tribune, după ce a evoluat în această săptămână la echipa a doua. Vârful care a tratat cu Steaua a fost înjurat de unii fani şi aclamat de alţii. ^ Fanii “câinilor” au continuat războiul cu patronul Ionuţ Negoiţă, afişând un banner pe care scria: “Se vede că eşti calic / În afară de insolvenţă, la Dinamo, nimic!”

Declaraţiile tehnicienilor

Ioan Andone: “Sunt mulţumit de atitudine. Am făcut o partidă bună, chiar dacă am avut patru schimbări faţă de meciul cu ASA. E greu să ai atâţia jucători noi, relaţiile de joc se pierd. Pe Nemec nici nu-l băgam titular dacă nu era problema cu Gnohéré. Mai are nevoie de 3-4 săptămâni pentru a se adapta. Nistor va fi căpitan”.

Nicolo Napoli: “Nu înţeleg ce se întâmplă! Nu am avut atitudine. În prima repriză nu am jucat bine, în a doua am început să facem presing şi am avut ocazii. Este greu pentru toţi, nu e bine că s-a ajuns în această situaţie. Vom vedea ce va fi. Ne aşteaptă un alt meci greu, cu Pandurii, mergem înainte”.

CSM-catalog

Grahovac (3) – a greşit flagrant la golul doi.

Bosoi (3,5) – lăsat mai mereu în poziţie de unu la unu cu Lazăr, a fost depăşit des.

Ciucă (4) – mai multe erori.

Frăsinescu (4) – rigid.

Sato (5) – nu s-a făcut de râs.

Mitic (4,5) – destule probleme.

Böle (4) – absent.

V. Gheorghe (4) – nimic notabil.

Ştefănescu (4) – n-a făcut nimic.

Ţigănaşu (4,5) – a început slab, fiind depăşit des, inclusiv la primul gol, şi-a revenit apoi, reuşind şi o pasă decisivă de efect.

Piccioni (5) – joc slab, salvat de golul înscris.

Boiciuc (5) – peste aşteptările lui Napoli.

Ciucur (4,5) – câteva curse.

Bădic (5) – onorabil, deşi a fost vizibil deranjat de rolul inedit primit.