Bucurie la PNL, atmosferă atipică la USR, dezamăgire la PSD în municipiul Iași

Bucurie la PNL: Trebuie să recuperăm 30 de ani de decalaje

Bucurie reţinută, aseară, la sediul PNL, la ora închiderii secţiilor de votare, însă Costel Alexe, liderul liberalilor ieşeni, a anunţat că „petrecerea e mâine seară“, adică luni.

Sala de conferinţe a fost plină, la fel şi trotuarul din faţa sediului din Podu Roş. Primele urale au izbucnit la afişarea rezultatelor exit-poll-ului din Bucureşti, unde Nicuşor Dan, susţinut de PNL şi de alianţa USR-PLUS, avea 9 procente în faţa Gabrielei Firea. „În urma acestor alegeri locale, au câştigat românii. Dacă vorbim de judeţul nostru, ieşenii au ales un proiect de dezvoltare şi au respins categoric tot acest circ făcut de adversarii noştri politici în ultima perioadă. Au ales o echipă în care au încredere. Împreună cu ei, în următorii patru ani putem să aducem investiţii majore şi importante pentru dezvoltarea judeţului nostru“, a declarat Costel Alexe.

Întrebat dacă este o victorie a primarului Mihai Chirica sau a PNL, Alexe a răspuns că este o victorie a ieşenilor, care au ales o echipă. „Scorurile care s-au înregistrat arată foarte clar că Iaşul şi toate celelalte oraşe mari ale României au ales un alt drum. Sper să fie clar pentru toţi că este drumul schimbării, care trebuie să recupereze aproape 30 de ani de decalaje majore faţă de celelalte oraşe mari ale Europei şi ale României faţă de celelalte ţări europene“, a anunţat, la rândul lui, Mihai Chirica.

Primarul a adăugat că îi va reprezenta „cu aceeaşi dragoste“ şi pe cei care nu l-au votat. „Românii au nevoie să capete din nou încredere în clasa politică. Nu este vina lor, ci este vina clasei politice care i-a dezarmat după 30 de ani de eşecuri continue, i-a sărăcit şii-au făcut să nu mai aibă încredere“, a continuat el.

Când i s-a atras atenţia că şi PNL a fost la guvernare în această perioadă, Chirica a admis că „e dreptul lor să aleagă aşa ca formă de protest. Noi vom demonstra că se poate şi altfel“, a promis el, dând o notă mare celor care au înfruntat pandemia ca să se prezinte la vot. „Uşa a fost deschisă pentru toţi, dar numai cei care s-au manifestat cu responsabilitate au ajuns acolo“, a apreciat primarul. Cât priveşte alianţele care urmează să fie făcute, „rezultatele oricărei negocieri trebuie să fie spre binele ieşenilor“, a spus Chirica.

„Ieşenii au votat liderii care să-i reprezinte pentru a construi proiecte, nu doar pentru a face doar opoziţie. În majoritatea unităţilor administrative din judeţ vom guverna singuri, dar la nivel de municipiu şi consiliu judeţean, dacă nu vom avea majorităţi sau vor putea fi create, e semn că ieşenii aşteaptă oameni care să se alăture echipei“, a spus Costel Alexe.

Cei doi au ieşit apoi din sediu, unde au dialogat cu liberalii veniţi la sediul partidului şi apoi s-au îmbrăţişat.

Atmosferă atipică la USR: „La Iaşi am câştigat deja războiul valorilor“

Atmosfera de aseară de la USR Plus Iaşi a fost apăsătoare, oarecum atipică, însă cu aplauze la anunţarea primelor rezultate de la Bucureşti, care l-au confirmat pe Nicuşor Dan ca primar al Capitalei. Odată cu ora 21, toţi cei din sală au început să caute informaţii de la secţii, fiind mereu cu un ochi pe ştirile de la televizor.

Candidatului la Primăria Iaşi, Cosette Chichirău, s-a entuziasmat mult la vestea că Nicuşor Dan a învins-o pe Gabriela Firea, iar speranţele ei au crescut în momentul în care a aflat că la o anume secţie din Tătăraşi ar fi la egalitate de voturi cu contracandidatul său liberal, Mihai Chirica. „La Iaşi am câştigat deja războiul valorilor. USR Plus reprezintă cu adevărat ieşenii. Alianţa USR Plus luptă cu corupţia din PSD şi PNL şi va onora promisiunile pe care le-a făcut, adică respect pentru cetăţeni, dezvoltarea industrială a Iaşului, eliminarea corupţiei. Vrem să creştem calitatea vieţii ieşenilor, ne-am săturat de poluare, de trafic, lipsa creşelor şi grădiniţelor. Prezenţa scăzută la vot ne arată că alegătorii PNL au stat acasă, ei nu au fost prostiţi“, a spus Cosette Chichirău.

Dezamăgire aseară la PSD: „Ne-am făcut datoria, ne-am prezentat în faţa cetăţenilor cu un partid curat“

Anunţarea primelor rezultate la filiala PSD Iaşi a fost primită cu neîncredere de către cei adunaţi la sediul de partid la ora 21, printre care Maricel Popa şi Camelia Gavrilă. La televizor, crainicul anunţa victoria lui Nicuşor Dan la primăria Capitalei, iar membrilor de faţă aproape că nu le venea a crede de rezultatele anunţate. Au fost şi unele vociferări în surdină: în faţa camerelor de luat vederi s-au adunat mai multe persoane care nu ar fi muncit în campanie, iar ceilalţi care au fost vizibili nu au mai încăput.

„A fost o campanie grea, una atipică, deoarece este pandemie, nu a fost loc de dezbateri de idei, aşa cum ar fi trebuit să fie normal. Aşteptăm numărătoarea, la Iaşi încă nu sunt rezultate, este o diferenţă între rural şi urban. Vreau să mulţumesc tututor, simpatizanţilor, ieşenilor care au ieşit la vot. Prezenţa mică la vot ar trebui să pună pe gânduri toată clasa politică. Am încredere în social-democraţie, am încredere în rezultate“, a spus aseară, la ora 21, Maricel Popa, preşedintele PSD Iaşi.

„Şi pe municipiu se constată o prezenţă la fel de scăzută, am sperat că în partea a doua a zilei va apărea o revigorare. Ne-am făcut datoria, ne-am prezentat programele, au fost consistente, coerente, am avut discuţii cu cetăţenii. De asemenea, ne-am prezentat în faţa cetăţenilor cu un partid curat, care este conştient de istoria recentă, dar şi conştient de faptul că a fost abandonat de un primar care a ieşit anterior pe listele PSD, de faptul că 14 consilieri social-democraţi au susţinut în acest răstimp proiectele fostului primar social-democrat“, a susţinut şi candidatul la primăria Iaşi, Camelia Gavrilă.