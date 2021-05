Consilierul trădător de la USR PLUS Iaşi, propus spre excludere din partid

Consilierul local USR PLUS, Cezar Baciu, care i-a oferit primarului Chirica votul de aur pentru adoptarea bugetului ar urma să fie exclus din partid.

„Birourile județene reunite ale USR și PLUS Iași vor propune în aceasta seara Biroului Național excluderea lui Cezar Baciu din partid. Aceasta excludere nu se poate face direct de către Biroul Local sau cel Județean din cauza faptului ca USR și PLUS sunt acum in procedura de fuziune”, a declarat şefa filialei, Cosette Chichirău.

Potrivit Codului Administrativ, mandatul unui consilier local inceteaza daca isi pierde, inclusiv prin excludere, calitatea de membru al partidului pe lista caruia a fost ales. De precizat ca persoana in cauza poate ataca in instanta decizia de excludere astfel ca poate ramane consilier local pana la finalizarea procesului.