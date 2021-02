Despre bullshit, cai verzi pe pereţi şi proiectele USR PLUS pentru Iaşi

„Sunteţi obişnuiţi în ultimii 30 de ani cu bullshit, asta vreţi să vă vindem şi noi? Refuzăm. Da, vorbim tehnic, în sfârşit cineva vorbeşte tehnic, e un avantaj să nu mai mănânci rahat în faţa alegătorilor, scuzaţi expresia. USR PLUS aduce oameni tehnici, oameni competenţi. Electoratul nu vrea cai verzi pe pereţi. Ideea că noi vom veni aici să vorbim doar politic este una pe care o respingem.”

Bun şi corect pe fond discursul doamnei Cosette Chichirău, susţinut în ultima conferinţă de presă organizată de filială locală a USR PLUS. De apreciat francheţea mesajului, în ciuda scăpărilor de limbaj. Dar avem o problemă. Cine urmăreşte întreaga conferinţă de presă - durează mai bine de o oră - va observa că singurul om care a purtat un dialog tehnic cu presa a fost secretarul de stat Adrian Covăsnianu, pe subiectul celor două autostrăzi din Moldova.

Pe scurt, dacă nu aveţi timp sau răbdare să urmăriţi întâlnirea cu jurnaliştii, liderii locali ai USR PLUS au lansat un apel la dialog şi negociere către omologii din PNL, pentru o colaborare la Iaşi. S-au mai nivelat nişte asperităţi, vezi problemele penale ale cuplului Chirica - Alexe ori numirea cumătrului Harabagiu ca city manager. Carevasăzică USR PLUS are „toată deschiderea” pentru a participa la guvernarea locală, dar, atenţie, pe bază de proiecte. Pe proiecte acum, în perioada de tranziţie până la parafarea unei alianţe, pe proiecte şi peste vreo trei luni când poate se va tranşa problema viceprimarului. „Când colegii noştri vor da în scris că vor face a, b şi c în acest mandat, noi suntem gata să votăm şi oameni, deocamdată doar proiecte”, a explicat Chichirău. Cum spuneam, proiecte. Care proiecte, naiba ştie, scuzaţi expresia. În 50 de minute (am scăzut alocuţiunea aplicată a domnului Covăsnianu), liderii USR PLUS nu au propus spre o dezbatere niciun proiect pentru Iaşi. Cosette Chichirău a menţionat în treacăt, la subiectul fondurilor alocate prin PNRR, ideea unor investiţii în campusurile universitare, în infrastructura şcolară şi înfiinţarea unui muzeu de ştiinţe. Plus nişte material rulant, care ar fi treaba primăriei. „Cu tot cu capetele de autostradă, trecem de un miliard”, a subliniat ea. Bullshit! Nu avem niciun detaliu tehnic despre aceste investiţii, nici nu ştim unde să le căutăm mai pe îndelete într-o arhivă publică a USR PLUS (sper că nu prin broşurile de campanie). Iar PNRR-ul nu poate fi amânat precum desemnarea unui viceprimar. Şi apropo de limbaj tehnic, nici nu s-a înţeles dacă şefa USR Iaşi vorbea de un milliard de lei sau de euro.

Au trecut deja cinci luni de la alegerile locale şi nu există vreun proiect al USR PLUS care să fi fost impus pe agenda publică. Şi vorbim despre cel mai mare partid din oraş dacă ne raportăm la votul politic din decembrie, de la parlamentare. Până deunăzi a funcţionat scuza tensiunilor locale cu partenerii de la guvernare. Ce să propui unei administraţii ursuze, controlate de doi penali, cu carenţe dovedite la capitolul viziune? Dar dacă USR PLUS acceptă să se facă frate cu dracu’ de dragul unor proiecte, ar fi de dorit să le facă publice, ideal, într-un limbaj cât mai tehnic. Altfel, putem prezuma că proiectele clamate de liderii USR PLUS la Iaşi sunt cai verzi pe pereţi, iar adevărata negociere cu PNL se va purta pe funcţii. Şefia ANAF, Agenţia pentru Protecţia Mediului şi ce mai voia doamna Chichirău… A, un subprefect.