EXCLUSIV El este ieșeanul care a găsit comoara antică de sute de mii de euro în Siret VIDEO

Zilele trecute, poliţiştii au pus mâna pe o comoară nepreţuită: un coif de războinic datând de acum 2.500 de ani. Artefactul a fost găsit de către un ieşean în râul Siret, în timp ce se scălda. Comoara a fost apoi ascunsă în podul casei sale, şi numai un miracol a făcut ca armura să nu ajungă pe piaţa neagră internaţională a vânzătorilor de vestigii istorice. Valoarea armurii pe piaţa neagră a artefactelor ar fi fost de zeci de mii de euro. Jurnaliştii "Ziarului de Iaşi" au mers în comuna Al.I. Cuza, la ieşeanul care a găsit acest artefact cu o valoare istorică imensă pentru a afla povestea găsirii coifului, care ar fi datat ca fiind din secolele VI sau V înainte de Hristos. Fermierul care l-a găsit a mers cu jurnaliştii pe malul râului Siret şi le-a arătat locul în care a găsit artefactul.

Pe Radu Zaina (FOTO), în vârstă de 51 de ani, l-am găsit în poarta casei sale, discutând cu un vecin. În gospodăria lui se aflau mai multe utilaje agricole, semn că omul este gospodar. Culmea a fost că el a fost prima persoană întrebată de jurnalişti dacă îl cunoaşte pe cel care a găsit acest coif care deja a devenit o "vedetă" naţională. Uimirea noastră a fost că am dat de el "din prima", în timp ce uimirea lui a fost că l-am găsit aşa de repede, un timp scurt de la momentul percheziţiilor făcute de către poliţişti în casa lui.

Destul de îngrozit că ar putea ajunge la închisoare, Radu Zainea ne-a povestit cum a găsit coiful corintic. "În urmă cu vreo trei ani, mă aflam la scăldat împreună cu mai mulţi. Siretul trece foarte aproape de localitatea noastră. Am intrat în apă în jurul orei 14. Am intrat până la brâu. La un moment dat, cum călcam fundul apei, am agăţat cu un picior ceva de tablă. M-am băgat în apă şi am ridicat obiectul respectiv. Am crezut iniţial că este un craniu de om. Coiful era plin de mâl galben în interior, cel mai probabil a fost adus de vreo viitură, de departe. Am mers la mal şi l-am spălat bine. Apoi m-am decis să îl duc la poliţie", ne-a povestit omul. Acesta spune că poliţistul a ridicat din umeri atunci când a văzut obiectul arheologic. "I l-am arătat şefului de post, iar el a zis că nu ştie ce să facă în acest caz. Mă gândeam că poate îl dă la muzeul de la Ruginoasa. Poliţistul mi-a atras atenţia să nu îl vând sau să îl dau cuiva. Aşa am şi făcut. L-am pus într-o pungă şi apoi l-am depozitat în podul casei. Până a venit poliţia şi mi-au răscolit toată casa..", povesteşte omul.

Fermierul este de părere că obiectul ar fi aparţinut unui războinic. "Coiful era spart în partea din spate. Avea o gaură, ca şi cum l-ar fi lovit cu vreo sabie în cap, din spate. Cel mai probabil, cel care purta coiful se lupta în momentul în care l-a pierdut. Eu cred că de la munte l-a adus apa, sau poate că l-a adus viitura tocmai din Ucraina, ori ar fi trecut apa peste mormântul lui. Râul Siret aduce multe obiecte la vale, mai ales când este viitură. Coiful era destul de mare, îţi încăpea pe cap. În partea de sus era lovit, aşa l-am găsit. Posibil ca luptătorul să fi fost lovit cu ceva în cap", este de părere Zaina.

I-a arătat coiful unui bărbat şi apoi au apărut poze pe internet

Fermierul nu îşi explică de unde a ştiut poliţia despre coiful de bronz corintic, ascuns în podul casei sale de câţiva ani de zile, unica persoană căruia i-a arătat obiectul fiind un profesor din Roman. "Poliţiştii spuneau ceva despre faptul că fotografii ale coifului au apărut pe internet. Singurul căruia i l-am arătat a fost un bărbat, fiul unei femei căruia îi lucrez terenul ea mi-a dat terenul în arendă ca să îl lucrez, iar într-o zi, în urmă cu vreo doi ani, fiul ei a venit la mine. I-am arătat coiful, i-a făcut mai multe fotografii. M-a întrebat dacă am alte obiecte vechi. Mi-a cerut coiful să i-l dau, dar am refuzat", ne-a spus fermierul. Acesta ne-a indicat pe un bărbat, din municipiul Roman, ca fiind cel care i-a cerut coiful antic. Cel mai probabil, acesta ar fi postat fotografii cu artefactul pe Internet, pentru a cere vreo părere privind valoarea sa, însă poliţiştii "au intrat pe fir".

”La data de 12 ianuarie, în baza investigaţiilor desfăşurate, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ au efectuat două percheziţii, în municipiul Roman şi în judeţul Iaşi, la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de furt din sit arheologic şi tăinuire. Activităţile s-au desfăşurat în cadrul unui dosar penal instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman. În urma descinderilor desfăşurate în localitatea Alexandru Ioan Cuza din judeţul Iaşi, la locuinţa unui bărbat de 51 de ani, poliţiştii au descoperit un coif corintic din bronz, datat după analogii în secolul VI - V î.Hr., susceptibil a fi clasat în patrimoniul cultural naţional al României. Bunul ar fi fost descoperit de bărbatul în cauză în albia râului Siret. Acesta a fost ridicat de poliţişti, urmând a fi supus unei expertize de specialitate. La activităţi au participat poliţişti din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Ion Creangă şi criminalişti din cadrul Poliţiei municipiului Roman", au precizat poliţiştii de la IPJ Neamţ, în cursul zilei de ieri.

Fermierul spune că poliţiştii i-au răscolit toată casa. "Au venit seara, un poliţist şi un militar. După ce mi-au răscolit toată casa, m-au întrebat dacă am alte obiecte istorice. Le-am spus că nu. Apoi m-au dus pe malul Siretului ca să le arăt locul în care am găsit coiful", a mai spus săteanul. (Andrei DÎSCĂ)

Istoric ieşean: Valoarea coifului ar putea fi de 400.000 de euro

Profesorul universitar Vasile Cotiugă, specialist în arheologie şi în perioada respectivă, apreciază că valoarea coifului ar putea ajunge până la 400.000 de euro, dublu faţă de alte coifuri similare de pe site-urile de licitaţie din întreaga lume. Valoarea este atât de mare, explică profesorul, fiindcă artefactul este într-o zonă în care n-ar trebui să existe în mod normal. „Valoarea lui creşte pentru că nu este în zona corintiană, este descoperit la o distanţă foarte mare şi implicit valoarea sa este mult mai mare. Dacă pe piaţa antichităţilor s-au vândut astfel de coifuri cu 200.000 de euro, dublaţi suma pentru cel de la Iaşi, pentru că atestă faptul că în zonă, aici, a existat un comerţ cu grecii tocmai din perioada respectivă”, a explicat Vasile Cotiugă

Şi nu doar comerţ, spune acesta, este atestat şi faptul că războinicii greci au ajuns în această zonă, ceea ce înseamnă că au venit cel mai probabil de la porturile din Marea Neagră şi au discutat în regiunea Iaşului aspecte politice. Mai mult, luptătorii respectivi este posibil să fi mers ca o gardă a negustorilor greci ce se îndreptau spre zona Brad, la cetatea Zargidava, o cetate getică importantă care a avut legături documentate cu lumea grecească. „Înseamnă că Siretul a fost o arteră importantă de circulaţie încă de atunci şi de aceea avem descoperiri importante de acolo. Valoarea este cu atât mai importantă pentru noi, istoricii, fiindcă atestă un comerţ într-o perioadă în care - cu adevărat - comunităţile getice din această parte de Est de Carpaţi formau probabil entităţi politice clare. Nu veneau altfel negustorii în teren fără a şti unde vin, fără să ia legătură cu autorităţile militare sau locale”, a completat istoricul. (C.H.)