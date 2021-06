FOTO - Scandal pentru un loc de parcare în centrul Iaşului: Un bărbat a murit, un arab a fost arestat

Din primele informaţii, victima a intrat într-o altercaţie cu un cetăţean arab pentru un loc de parcare. La faţa locului s-a deplasat un echipaj de la SAS care l-a arestat pe cetăţeanul străin. Potrivit informaţiilor medicilor, victima nu prezenta plăgi.

“La data de 10 Iunie a.c., in jurul orei 22.00, poliţiştii secţiei 3 Poliţie Urbană Iasi au fost sesizaţi de către un bărbat despre faptul ca l-a găsit pe prietenul sau inconştient in curtea locuinţei. Cadrele medicale au constatat decesul persoanei. De precizat este faptul ca, anterior decesului acesta ar fi avut un conflict verbal din cauza unui loc de parcare cu un conducator auto.

Conducătorul auto cu care bărbatul decedat ar fi avut conflictul verbal a fost condus la sediul poliţiei pentru verificari. La fata locului a fost dirijat preventiv un echipaj al Serviciului pentru Acţiuni Speciale, fara a fi necesară intervenţia. In cauza a fost întocmit un dosar penal in care se efectuează cercetari sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpa, fiind dispusă necropsia pentru stabilirea cauzei morţii bărbatului”, arată un comunicat la Poliţiei Iaşi.