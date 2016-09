Colțul medicului veterinar: Examenele de laborator la animalele de companie

Examenele de laborator de rutină sau generale – pentru a avea o imagine de ansamblu privind sănătatea animalului și pot servi drept reper în situaţia unor eventuale îmbolnăviri sau pot diagnostica din timp anumite afecțiuni sau disfuncții care nu se manifestă clinic.

Examenele de laborator în scop de diagnostic – sunt realizateîn general la cerința medicului veterinar, pentru că uneori examenul clinic nu este suficient pentru a formula un diagnostic de certitudine, animalul dumneavoastră neprezentând semnele clinice caracteristice unei boli.

Examenele de laborator în scopul monitorizării evoluţiei unei boli au o importanţă deosebită în monitorizarea evoluţiei unor afecţiuni pe durata tratamentului acestora (cum ar fi monitorizarea glucozei la pacienţii cu diabet zaharat, monitorizarea cortizolului la pacienţii cu hiperadrenocorticism etc.).

În plus fața de cele trei categorii de examene de laborator, medicul veterinar poate opta și pentru examenele de laborator înainte de efectuarea unei anestezii sau intervenții chirurgicale. Acestea vor permite medicului veterinar să corecteze în timp util şi să monitorizeze atent parametrii vitali, crescând astfel siguranţa intervenţiei.

Pentru că nu putem cuprinde într-un singur articol toate examenele de laborator ce pot fi efectuate, medicul veterinar este cel care va recomanda cel mai bine ce este necesar: examene de bază și/sau examene specifice (pentru anumite afecțiuni – de ex. parvoviroza, boala lui Carre etc.). Acestea pot fi: examene ale sângelui (hemoleucograma, biochimie sangvină – uree, creatinină, glucoză, proteină, albumină, calciu etc.), ale urinei (urocultură, pH, glucoză, proteină, leucocite, densitate, corpi cetonici etc.), ale fecalelor (diverse probe coproparazitologice), ale secrețiilor (nazale, conjunctivale, auriculare etc.) și al altor produse biologice recoltate (pentru depistarea parazitozelor, fungilor, levuri, bacterii etc. – prin raclat, biopsie etc.).

