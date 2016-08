Grădina Palas Mall - o adevărată destinație culinară la Street Food Festival

După ce la Cluj, în luna iulie, festivalul a convins peste 40.000 de gurmanzi că mâncarea stradală e o experiență culinară deplină, ce merită încercată cu orice ocazie, Street Food Festival va provoca pofticioșii ieșeni să încerce cele mai diverse și delicioase preparate în spiritul street-food și să ia parte la cel mai savuros eveniment desfășurat în septembrie la Iași.

Veți gusta la Street Food Festival orice de la pizza cu cele mai proaspete ingrediente, la preparate tex-mex aromate și ușor picante, la burgeri suculenți cu toppinguri surpriză și produse pe grill înecate în sosuri alese special și până la deserturi din cele mai diverse, beri artizanale 100% românești, vinuri alese din podgorii locale, dar și din alte regiuni geografice.

“Street Food Festival își continuă itinerariul prin România și ajunge în septembrie la Iași. De la bun început am conceput acest proiect ca fiind unul prezent în mai multe orașe din România iar pentru primul an Street Food Festival a ajuns în Cluj-Napoca. Acum continuăm cu Iași deoarece considerăm Iașiul ca fiind un oraș cu potențial crescut și cu o deschidere considerabilă spre experiențele culinare. De asemenea suntem foarte încântați de frumusețea grădinii Palas Mall și a Palatului Culturii. Street Food Festival este un festival a carei vedetă este mâncarea foarte bună și diversă, experimentală și calitativă totodată, o experiență completă la care se adaugă și muzică bună, bere artizanală și vinuri alese. În 2017 SFF va ajunge în minim 6 orașe din România și își propune să ofere întotdeauna experiențe plăcute”, a declarat Constantin Covaliu, Managing Partner Why Not.

Conceptul de Street Food a reușit să se afirme în întreaga lume prin ingeniozitatea bucătarilor, care au creat adevărate festine culinare în aer liber, reușind să uimească publicul printr-o abordare diferită de cea a servirii standard de restaurant, dar și criticii culinari care au început să promoveze intens aceste oaze gastronomice.

Pe baza acestei idei, organizatorii vor profita de confortul și frumusețea parcului Palas Mall, dar și de impozanța Palatului Culturii, spațiu ce va deveni un adevărat paradis culinar pentru gurmanzii ieșeni. Deschiderea spre nou și curiozitatea de a testa mereu preparate delicioase a publicului ieșean în combinație cu diversitatea, calitatea și numărul mare de experiențe pe care Street Food Festival Iași le propune, vor forma un parteneriat savuros în cele trei zile ale evenimentului.

Street Food Festival este un eveniment gustos și elegant, care oferă publicului o atmosferă cu adevărat specială prin intermediul vendorilor prezenți la eveniment, recunoscuți atât la nivel național cât și internațional, dar și prin intermediul activităților desfășurate pe tot parcursul evenimentului.

Nu vor lipsi nici activitățile special pregătite să însoțească experiența culinară: Festival Stage cu muzică jazz, funk și world music, Chill Zone cu fundal muzical asigurat de DJ și cu cele mai relaxante modalități de a petrece timpul în cadrul festivalului, dar și un Pop-Up Market cu delicatese special pregătite pentru a fi luate acasă (de la cele mai delicioase bomboane, la cele mai diverse preparate din carne și pește).

Așadar, în perioada 23-25 Septembrie, Grădina Palas Mall se va transforma într-o adevărată destinație culinară unde vor fi prezente caravane cu cele mai delicioase preparate, dar şi restaurante locale şi naţionale.