Bacalaureat 2021: Poveştile zeciştilor din judeţul Iaşi

Răileanu Iustina-Mădălina – Colegiul „Negruzzi” Iași. „Mă numesc Mădălina, am 18 ani, sunt din Târgu Frumos și am învățat la Colegiul Național ‘C. Negruzzi’ Iași pe perioada liceului. Pot să vă spun că la liceu m-am acomodat destul de greu în clasa a noua, deoarece m-am mutat cu sora mea într-un oraș nou, nu cunoșteam nici profesorii și nici colegii, dar am avut noroc de părinții care m-au susținut tot timpul.

Totodată, din clasa a X-a m-am înscris într-o asociație de voluntariat care mi-a dat oportunitatea să mă descopăr pe mine și să organizez proiecte pentru comunitatea din care fac parte, într-un mediu foarte primitor și alături de oameni minunați”, a afirmat tânăra.

În ceea ce privește pregătirea pentru bacalaureat, Mădălina spune că nu a făcut nimic special, ci s-a axat mai mult pe învățatul la Limba română. „M-am axat mai mult pe învățat pentru proba la Limba Română pentru că, deși le-am citit pe toate, nu rezonez cu majoritatea operelor. Cred că programa pentru bacalaureatul la română ar trebui să fie gândită în concordanță cu vremurile actuale, să ne fie prezentată și experiența femeilor și a minorităților etnice prin operele pe care le studiem la școală. Eu am fost foarte norocoasă deoarece atât la limba română, cât și la istorie, am avut posibilitatea de a comunica cu oameni foarte deschiși, care să-mi vorbească și despre subiecte care nu sunt abordate foarte des în programă și acest fapt a fost, cu siguranță, un plus care m-a ajutat să înțeleg mai bine perioadele și operele literare pe care trebuie să le abordez la examen. Mai departe voi aplica la Facultatea de Litere și Limbi Străine de la UAIC”, a explicat Mădălina.

Ilinca Lazăr – Colegiul „Negruzzi”. „Sunt mandră negruzzistă de 12 ani și pot afirma cu certitudine că rezultatele obținute se datorează pregătirii alături de profesori excepționali, determinării și, nu în ultimul rând, susținerii necondiționate din partea părinților, cărora le mulțumesc din suflet!

Pregătirea pentru acest examen de maturitate a însemnat un program intensiv de studiu, urmat cu rigurozitate și perseverență”, afirmă Ilinca. Din toamnă Ilinca vrea să studieze în domeniul Advertising-Marketing, la București.

Răzvan Iulian Mogîldea – Liceul „Cantemir”. Răzvan este din satul Cuza-Vpdă, comuna Ipatele. Acesta afirmă că nu a fost simplu să se pregătească pentru bac și nici viața de internat, cu drumurile acasă doar în weekend. Cu toate acestea, a reușit performanța de a avea una dintre cele 7 medii de zece din acest an din județ la Bacalaureat. „Pregătirea pentru bac a fost cu suișuri și coborâșuri, mai ales pe perioada pandemiei, însă odată cu revenirea în mediul fizic m-am redresat și am ales să mă focusez pe acest obiectiv, anume obținerea unei note cât mai mari. Mai departe aș dori să studiez Facultatea de Drept a UAIC”, a afirmat pentru Ziarul de Iași tânărul.

Acesta explică că ar fi fost imposibil să facă naveta zilnic până la școală, așa că a stat la cămin. „Nu am făcut naveta, pentru că sunt undeva la 50 de km, iar mijlocul de transport vine târziu în sat. Am stat însă la cămin, unde am avut parte de o sală specială pentru învățat și consider că a fost un avantaj programul de aici. Cu toate că am fost departe de cei dragi, am încercat să-i fac mândri și să le demonstrez celor din jur că orice se poate!”, a adăugat Răzvan.

Carson Alexia – Colegiul „Racoviță”. Alexia este din Iași și spune că nu s-a pregătit în mod deosebit decât la Limba română, iar la celelalte obiecte a însemnat efortul depus la clasă, alături de colegi și profesori. Tânăra explică și faptul că la Biologie i-a fost foarte simplu, fiind olimpică, iar materia învățată în clasa a IX-a și a X-a a acoperit și subiectele de la bacalaureat. „Am făcut temele pe care mi le-au dat profesorii și am lucrat foarte mult la clasă. Nu am făcut pregătire separat decât la Limba română. Acolo am simțit nevoia și m-a ajutat foarte mult pentru că am înțeles altfel literatura și am putut discuta cu cineva pe fiecare operă în parte și le-am înțeles mesajul”, explică Alexia.

În ceea ce privește pregătirea, tânăra explică că a trebuit să muncească mult și pe cont propriu. „Rețeta succesului înseamnă muncă. Și înainte cu două săptămâni de bacalaureat mi-am făcut un program și în fiecare zi luam câte o operă și recapitulam”, adaugă tânăra.

Pe viitor Alexia vrea să rămână în Iași, cel puțin în perioada licenței, și ar vrea să studieze la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, la Facultatea de Litere, specializarea Limbă și literatură engleză-germană. Ar dori să ajungă mai apoi și la studii peste hotare, la masterat, dar nu dorește să plece definitiv din țară, dorindu-și o carieră în România.

Comandaru Lavinia Maria – Liceul „Moisil”. „Am urmat profilul mate-info și ceea ce vreau să fac mai departe nu are neapărat legătură cu materia studiată. Așa că m-am axat mai mult pe studiat medicină, pregătidu-mă pentru admitere. Cu toate acestea, în această perioadă am încercat să le intercalez. Subiectele de la bacalaureat mi s-au părut însă la un nivel mediu de dificultate și au fost destul de accesibile”, subiliniază tânăra.

Cu toate acestea, în ultimele săptămâni înainte de examen, Lavinia învăța și câte 12 ore pe zi și de aceea îi sfătuiește pe cei care vor da anul viitor examenul maturității să învețe din timp și să își facă un program care să le permită alternarea învățatului cu momente de relaxare, în acest fel urmând să aibă un randament mai bun. Pe viitor Lavinia vrea să rămână la Iași, unde vrea să studieze Medicină generală la UMF Iași, iar mai apoi să se specializeze ca neurochirurg.

Miruna Savin - Colegiul National. Miruna Savin – Colegiul Naţional. Miruna este una dintre elevele de la Colegiul Naţional care a obţinut media 10 la bacalaureat. Ea ar vrea ca pe viitor să studieze la Facultatea de Informatică din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, iar în timpul studiilor, prin programul Erasmus, ar vrea să vadă şi cum este peste hotare. Totodată, nu ştie încă unde se va stabili pe viitor, dar vrea să lucreze în domeniul IT, care i-ar permite oricum să lucreze din orice colţ al lumii, aşa că i-ar plăcea să călătorească până va găsi un loc pe care să-l numească „acasă”. „Să obţii media 10 în examenul de bacalaureat nu poate fi considerat ceva întâmplător, ci trebuie să depui un efort constant pe parcursul întregului liceu (chiar şi atunci când ţi se pare că mai ai mult timp până la finalul clasei a XII-a) .

Cred că cel mai important lucru este să ştii exact ceea ce îţi doreşti, iar apoi să munceşti pentru a-ţi atinge scopul şi să nu te mulţumeşti cu nimic mai prejos”, a explicat Miruna. Tânăra îi sfătuieşte pe cei care vor susţine bacalaureatul pe viitor să se pregătească pentru emoţii, oricât de bine pregătiţi ar fi. În plus, menţionează că nu trebuie să se lase descurajaţi şi să aibă încredere în ei.

„Am avut norocul de a lucra cu nişte profesori deosebiţi, care m-au sprijinit mereu, au crezut în mine şi m-au încurajat de fiecare dată când am întâmpinat vreun obstacol şi cărora le mulţumesc din suflet. Cel mai mult sunt recunoscătoare familiei mele, căreia niciodată nu i-aş putea mulţumi suficient pentru cât de mult m-a susţinut şi pentru fiecare moment în care mi-a ridicat moralul. Cred că aşteptările tuturor erau mari, ceea ce m-a făcut să simt o anumită presiune, dar ştiu că eu nu m-aş fi putut mulţumi cu o notă care nu mă reprezintă”, a mai precizat Miruna.

Alina Vițel - Colegiul Național. Alina Vițel – Colegiul Național. „Pentru mine bacalaureatul a fost mai degrabă o competiție cu mine însămi decât cu ceilalți. Odată ce m-am aflat singură în fața foilor de examen, totul a ținut de mine, de cât de bine m-am putut concentra, dacă am reușit să selectez informația cea mai evidentă. Nu pot vorbi în numele tuturor celor care au dat bacalaureatul anul acesta, dar sunt mândră de toți colegii mei, pentru că ne-am confruntat cu schimbări de la o săptămână la alta, oscilarea între școala online și cea cu prezență fizică. Nu există o formulă pe care să o putem urma cu toții, cel mai indicat este să căutăm una proprie și mie îmi place să cred că am reușit acest lucru.

Trebuie să menționez și că am avut șansa să dau bacalaureatul la materiile de care sunt fascinată în cea mai mare măsură(istorie, română și geografie), să am alături profesori dedicați (Mihaela Țurcănașu, Nicoleta Munteanu, Dorin Fiscutean), care nu și-au limitat predarea la materia pentru examen, fără însă a o neglija. Faptul că am încercat să nu fiu timorată și să găsesc frumusețea noțiunilor cu care m-am întâlnit, că am refuzat să memorez informațiile și am preferat să le trec prin filtrul propriei gândiri m-a ajutat să rămân câștigată și pe plan personal. Am văzut cu alți ochii autorii canonici, încercând să mi-i apropii, evenimente istorice asupra cărora nu mă aplecasem înainte cu la fel de multă prisosință, legăturile care există între destinul unei națiuni și realitățile geografice cu care se confruntă”, a menționat Alina pentru Ziarul de Iași

Pe viitor, tânăra ar vrea să studieze Dreptul, dar încă nu s-a hotărât la un centru universitar, urmând să ia decizia pe viitor. Cu toate acestea vrea să rămână în țară, „cu speranța că voi reuși să aduc o contribuție, oricât de minoră, să-i ajut pe cei din jurul meu în măsura în care va fi posibil, să dau înapoi sprijinul de care am avut parte pe parcursul anilor de liceu”, a mai precizat Alina.