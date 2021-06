Cât au câştigat cadrele medicale implicate în campania de vaccinare: Medic - 700 de lei pe zi, asistent - 320 de lei

Campania de vaccinare a însemnat cu siguranţă un câştig pentru personalul medical implicat şi chiar a fost un "colac de salvare" mai ales pentru cei aflaţi teoretic departe de linia frontului pandemic, cei care nu au beneficiat de sporuri COVID, respectiv din cabinetele sau clinici private, unde adresabilitatea pacienţilor în ultimul an a scăzut alarmant.

“Sunt medic specialist dentist. Eram în februarie, adresabilitatea la cabinet era redusă şi am decis să mă implic în campanie. Am încheiat un contract pentru trei zile iniţial pentru un centru de vaccinare. Asta a însemnat 3.000 de lei. Apoi am decis să reiau această activitate", a declarat un medic dentist al unui cabinet privat din Iaşi.

Potrivit datelor de la Casa Judeţeană a Asigurărilor de Sănătate, un medic membru în echipa de vaccinare a câştigat în medie, de la demararea campaniei, 7.066 de lei brut, pentru aproximativ 80 de ore lucrate, adică 10 zile lucrătoare.

Ţinând cont de faptul că venitul brut lunar al unui medic primar este de 16.346 de lei, cele 10 zile active într-un centru de vaccinare au însemnat aproximativ 43% din leafa de bază a celui mai înalt grad din ierarhia medicală (medic primar – gradaţia 5).

În cazul asistenţilor medicali din echipele de vaccinare, venitul mediu brut obţinut a fost de 3.221 de lei , în tot aproximativ zece zile lucrătoare. Acest lucru înseamnă jumătate din leafa de bază a unui asistent principal, absolvent de şcoală postliceală/sau cu studii superioare, cu gradaţia 5.

De precizat este faptul că gradaţia 5 înseamnă o vechime în muncă de peste 20 de ani. În ceea ce priveşte registratorii, câştigul mediu obţinut în trei luni şi jumătate de campanie de vaccinare este de 1.553 de lei, în tot atâtea zile prestate.

Pentru medicii de familie s-au decontat 268.000 de lei

Ca exemplificare, la Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Elena Doamna, CJAS a plătit din 18 februarie şi până la sfârşitul lunii aprilie, 32.940 de lei pentru o echipă formată dintr-un medic şi un asistent medical.

Reprezentanţii CJAS au precizat că nu este o regulă ca persoanele implicate să fie aceleaşi pe tot parcursul campaniei. În consecinţă, valoarea medie lunară câştigată de medicii implicaţi în echipa de vaccinare de aici a fost de 9.000 de lei, iar de către asistenţii mediciali de 1980 de lei.

În cazul medicilor de familie, CJAS a decontat din februarie şi până la sfârşitul lunii aprilie 267.990 de lei, în condiţiile în care activitatea de vaccinare în cabinete a început efectiv pe 24 aprilie.

"Este vorba şi de medicii de familie care au fost de la început în echipele de vaccinare. În februarie, am decontat 71.010 lei, în martie 96.525 de lei, iar în aprilie peste 100.000 de lei. Avem contracte în prezent cu peste 175 de medici de familie pentru campania de vaccinare. În această perioadă, media lunară decontată pe medicii de familie cu care avem contract este în total de 89.330 de lei per total, iar pe medic de 716 lei/lună. Iniţial, tariful a fost de 30 de lei/pacient, ulterior s-a modificat la 40 de lei/inoculare“, a precizat Radu Ţibichi, preşedintele CJAS Iaşi.

Sâmbătă, doar 1.369 de imunizări

În acelaşi timp, în ultima perioadă se constată o descreştere a gradului de adresabilitate a populaţiei la vaccinarea anti-COVID. De exemplu, în intervalul 5-6 iunie au fost vaccinaţi, în medie pe zi, 3.800 de ieşeni, în condiţiile în care în aceeaşi perioadă a fost rapelul la maratonul de la Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr.T. Popa.

A urmat însă trendul descrescător. Dacă luni, 7 iunie erau 2.215 vaccinaţi dintre care doar 830 cu prima doză, joi, 10 iunie erau 1.662 de vaccinuri efectuate dintre care mai puţin de jumătate (700 – n.r.), erau la jumătatea imunizării.

Şi dacă arunci un ochi pe harta dată de portalul de programare, observi că la toate centrele de vaccinare din Iaşi sunt disponibile mii de doze, 99% Pfizer, dar pe lista de aşteptare sunt 0 persoane. Reprezentanţii DSP spun că un motiv ar fi că, odată cu scăderea adresabilităţii la vaccinare, multe dintre centre să fi devenit centre fără programare.

Cert este că, sâmbătă 12 iunie, zi de weekend, când teoretic ieşenii au mai mult timp pentru a se prezenta la imunizare, au fost vaccinate 1.369 de persoane, dintre care doar 359 cu prima doză.