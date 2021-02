Un mister cât casa la o instituţie din subordinea Consiliului Judeţean. Odată cu numirea aici de către Costel Alexe a noului director Vlad Baba, ne-a atras atenţia explozia bruscă a cheltuielilor Şcolii Populare de Arte. Printre acestea, aveam să descoperim una de-a dreptul neverosimilă: o instituţie cu numai 21 de angajaţi, plus conducerea, şi care are în schemă un contabil, externalizează serviciul de contabilitate către o firmă privată pentru suma de 20.000 de euro pe an. Iar contractul pare a fi unul pe 7 ani. Culmea, firma de contabilitate care a „prins“ acest serviciu este deţinută taman de contabila instituţiei, care este şi membră în CA al Şcolii: tânăra Diana Geantimir, până nu de mult şi ea angajată la CJ. Mai neverosimil pare a fi faptul că acest contract rade practic o treime din veniturile proprii ale Şcolii, care este echivalentul a 60.000 euro pe an. Noul director, prins ieri pe picior greşit, ne-a spus că se va lămuri cât de curând şi ne va oferi informaţii complete despre cheltuielile de aici.