EXCLUSIV: Medic veterinar şi consilier local din Ciurea prins la volan cu o alcoolemie uriaşă VIDEO

De asemenea, el le-a declarat oamenilor legii că a băut doar un pahar cu vin. "La data de 7 februarie, poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Iaşi au oprit pentru control, pe DJ 248 C, în comuna Ciurea, un autoturism condus de un bărbat de 42 de ani, din comuna Ciurea. Întrucât emana halenă alcoolică, bărbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe", au precizat reprezentanţii Poliţiei Iaşi. Bărbatul este în prezent consilier local în comuna Ciurea.