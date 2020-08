Gheorghe Nichita: 5 ani cu executare. Cât va sta de fapt fostul primar la pușcărie

Ultimul mandat al primarului Gheorghe Nichita: cel de arestar. Decizie definitivă, ieri, în dosarul UTI, judecat la Bucureşti: fostul primar al Iaşului a primit cinci ani de închisoare, cu un an mai mult decât la instanţa anterioară. El a fost ieri după-amiază ridicat de acasă, urmând a fi încarcerat în Penitenciarul de Maximă Siguranţă din Copou. Fostul primar este acuzat că a pretins o mită de 10%, adică aproape 2 mil. euro, din valoarea unui contract uriaş, cel pentru semaforizarea inteligentă a Iaşului. Un contract care, implementat cu oferte de mită, pare a crea în continuare, după ani buni, imense neajunsuri ieşenilor în trafic. Decizia definitivă pronunţată ieri de Curtea de Apel Bucureşti vine cu trei săptămâni înainte de sentinţa din cel de-al doilea dosar al lui Nichita: spionarea fostei amante folosind Poliţia Locală

Strategia de a nu recunoaşte niciuna dintre acuzaţiile de corupţie, în condiţiile în care mituitorii le-au admis în totalitate, s-a întors ieri împotriva fostului primar al Iaşului. Gheorghe Nichita a primit ieri o pedeapsă definitivă cu un an mai mai mare decât cea acordată la fond, de Tribunalul Bucureşti. Cinci ani de închisoare au stabilit judecătorii Adriana Adina Radu şi Benone Răduinea că merită Gheorghe Nichita pentru mita pe care a cerut-o în timpul implementării contractului de semaforizare inteligentă a Iaşului.

Decizia de condamnare, care a venit după mai multe amânări, a fost pronunţată în jurul orei 17. La scurt timp după, trei poliţişti au deschis poarta primarului şi au bătut în uşă strigând “Deschideţi, Poliţia!”. În jurul orei 19, Nichita se afla deja în custodia poliţiştilor (VEZI AICI). La ieşirea din vila sa din Copou, fostul edil nu a oferit declaraţii jurnaliştilor adunaţi în faţa porţii, menţionând doar că şi-a susţinunt tot timpul nevinovăţia. “Mi-e greu să vă spun ceva acum, vă daţi seama. Am pledat nevinovat tot timpul”, a spus Nichita.

Cât va sta Nichita în puşcărie

Ionel Nechita, avocatul fostului primar, ne-a declarat, la scurt timp după pronunţarea sentinţei: “Dacă în dosarele penale s-ar pronunţa soluţii doar pe baza probelor administrate - lăsând deoparte presiunile extrajudiciare - sistemul judiciar îşi va recăpăta încrederea iar noi, ca naţie, vom ajunge departe. Atâta vreme cât judecătorii ascultă doar vocea celor însetaţi de sânge şi orbiţi de ură, vom rămâne ancoraţi în Evul Mediu, punând semnul egal între Justiţie şi Inchiziţie”, a declarat Nechita. Prin sentinţa de ieri, cei doi oameni de afaceri care ar fi oferit mită lui Nichita au fost şi ei condamnaţi la opt luni de închisoare, dar cu suspendare. Judecătorii din Bucureşti au dispus confiscarea de la ei a 3,6 milioane de lei. E vorba de banii care s-au strâns într-un cont special deschis pentru mita lui Nichita, fără însă ca banii să mai ajungă efectiv la el. De la fostul primar ar trebui confiscaţi totuşi 71.000 de lei, bani reprezentând bunuri şi servicii primite efectiv de Nichita. Un teren intravilan de 1.500 de metri pătraţi din Iaşi, un teren de 600 de metri pătraţi din Gura Humorului şi conturile bancare ale lui Nichita au fost puse sub sechestru pentru recuperarea acestei sume.

Momentul în care Gheorghe Nichita este dus spre mașina Poliției

Chiar dacă mandatul de închisoare e de cinci ani, Gheorghe Nichita va executa mai puţin de jumătate din această pedeapsă. Potrivit legislaţiei penale, persoanele peste 60 de ani care primesc pedepse sub 10 ani pot fi eliberate condiţionat după executarea a jumătate din pedeapsă. În plus, lui Nichita i se va deduce perioada petrecută în arest preventiv sau în arest la domiciliu, respectiv din data de 29.10.2015 până la 05.05.2016. Puţin peste 1 an şi 11 luni ar fi, astfel, perioada de încarcerare a lui Nichita. De menţionat însă că Nichita mai este judecat într-un dosar, “Amanta”, pentru care pronunţarea a fost stabilită pentru 1 septembrie.

Motivarea primei instanţe

Potrivit motivării primei instanţe, în 2013 Primăria Iaşi a implementat proiectul „Sistem de management de trafic în Municipiul Iaşi”, finanţat din bani europeni. Contractul a fost câştigat de asocierea de firme UTI – IBC, ai cărei reprezentanţi au acceptat să îl mituiască pe primar pentru ca totul să meargă ca pe roate. „Actele şi lucrările cauzei au relevat că favorizarea agentului economic a fost determinată sau susţinută de obţinerea unor avantaje materiale de către inculpatul Nichita Gheorghe şi de Nucuţă Cristina Paula (n.r. - şefă a serviciului de informatizare din Primărie la acel moment)”, se arată în motivarea primei instanţe. Magistraţii mai arătau că, înainte de încheierea contractului (semnat pe13 august 2013),„inculpatul Nichita Gheorghe, primar în funcţie la acel moment, a avut întrevederi la Iaşi, desfăşurate la momente diferite, cu coinculpaţii. În cadrul discuţiilor purtate, inculpatul Nichita Gheorghe a pretins unui coinculpat în mod expres şi direct, precum şi celuilalt coinculpat în mod voalat(...), un procent de 10% din valoarea contractului de 69.614.309 lei, deci aproximativ 6,9 milioane lei, cu titlu de mită, în scopul de a agrea semnarea contractului şi pentru a asigura derularea în bune condiţii a acestuia”. Reprezentanţii celor două firme asociate ar fi stabilit să plătească mita într-un cont deschis pe numele IBC, urmând ca fiecare firmă să „contribuie” proporţional cu cota de participare din proiect.

Omul de afaceri bucureştean Tiberiu Urdăreanu (UTI) a recunoscut fapta - a povestit în instanţă că s-a întâlnit cu Nichita la Iaşi, în biroul din primărie al edilului. Urdăreanu a relatat că Nichita i-a spus că a ales un partener local bun şi că speră„să iasă o treabă bună”. „Nichita mi-a dat de înţeles că, din moment ce lucrăm cu acest partener local (IBC SRL), «lucrurile vor merge bine», în sensul că nu ne va pune probleme în derularea contractului (întârziere plăţi etc). Am înţeles că are un «aranjament» cu acea firmă şi că va fi mulţumit”.

Polițiști la ușa vilei lui Nichita

Un cont special pentru mita lui Nichita, în care s-au strâns aproximativ 3,6 milioane de lei, a fost identificat de procurorii DNA înainte ca vreun leu să ajungă efectiv la Nichita. De aceea, infracţiunea de luare de mită imputată lui Nichita a rămas în forma pretinderii. În plus, instanţa a admis şi primirea efectivă ca mită a unor bunuri şi servicii: electrocasnice de 20.000 de lei pentru apartamentul în care stătea cu amanta, acoperirea unor costuri privind o deplasare în China, precum şi reduceri din preţul cazării la un hotel de lux din Bucureşti, unde fostul primar era client fidel.

