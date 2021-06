Medicii au trebuit să aleagă între mamă şi făt. Dramă în timpul operaţiei la Iași

Caz rar de operaţie chirurgicală efectuată săptămâna trecută la Spitalul „Sfântul Spiridon“. O echipă interdisciplinară formată din aproximativ 20 de cadre medicale, medici chirurgi, anestezişti, gastroenterologi, ginecologi au salvată o gravidă de la moarte. Femeia în vârstă de 27 de ani, din Iaşi, avea o sarcină de patru luni în evoluţie şi suferea de mai mult timp de recto-colită hemoragică. Pentru că starea tinerei s-a agravat, în urmă cu o lună a fost internată la Institutul de Gastroenterologie din cadrul spitalului.

„Pe lângă boala autoimună, gravida avea şi Clostridium difficile. Evoluţia a fost una nefavorabilă, din nefericire, şi s-a decis deschiderea ei de către o echipă interdisciplinară“, a declarat Monica Holicov, medic ginecolog la Maternitatea „Cuza Vodă“.

Infecţia cu Clostridium difficile este o afecţiune nosocomială care se răspândeşte, în principal, din cauza igienei precare. Modul principal de transmitere este pe cale fecal-orală, prin ingerarea bacteriilor sau a sporilor bacterieni de pe suprafeţele contaminate. În cazul tinerei, nu se ştie de unde a luat bacteria. Cert este că infecţia a avansat şi a accelerat boala de care suferea, ajungând la colită fulminantă, adică afectarea întregului colon.

Potrivit specialiştilor, în cazul colitei fulminante intervenţia chirurgicală este obligatorie. Simptomele acestei boli sunt: diaree foarte severă, care poate duce la deshidratare foarte severă, şi şoc, dureri severe; sângerare masivă şi dilatarea acută a colonului, care poate cauza perforaţia peretelui intestinal.

„Când a intrat în operaţie, tânăra se afla deja în şoc septic. În timpul operaţiei s-a constat că intestinul era perforat în cinci locuri. S-a decis extirparea uterului şi a colonului. Am participat la operaţie, urmând să mă ocup de făt. Fătul era însă foarte, foarte mic. În plus, întreg abdomenul femeii era plin de materii fecale. Am ales să salvăm pacienta“, a mai adăugat dr. Holicov.

Aceasta a mai spus că, deşi este cunoscută ca fiind boală autoimună rară, în ultima perioadă au apărut tot mai multe cazuri de recto-colită hemoragică la femeile însărcinate.

„Am avut trei cazuri în trei ani, ceea ce nu s-a mai întâmplat anterior. În cazul celorlalte două cazuri, am reuşit şi am salvat bebeluşii pentru că sarcinile au fost avansate. Din nefericire, de data aceasta nu a fost altă soluţie. Tânăra se află în Terapie Intensivă la Spiridon, dar evoluţia va fi una bună“, a adăugat Monica Holicov.