Prima reacţie a lui Alexe despre ancheta DNA: „Nu am cerut și nu am luat...”

Şeful PNL Iași, Costel Alexe, se declară surprins de acuzaţiile formulate de DNA privind luarea de mită . Prima reacţie a şefului CJ Iaşi a fost trimisă pe adresa ziarului sub forma unui comunicat de presă.

„Am aflat cu surprindere și am luat act de comunicatul Direcției Naționale Anticorupție privind propunerea începerii urmăririi penale îndreptată împotriva mea. Vreau să precizez următoarele:

Am încredere în actul de justiție și îmi doresc cât mai repede finalizarea acestui demers care va statua exact realitatea: nu am cerut și nu am luat în întreaga mea activitate publică foloase necuvenite cu încălcarea legii.

Nu voi face nicio referire publică la această situație în acest moment al demersului judiciar, dar vă asigur că în perioada următoare voi studia acuzațiile care îmi sunt aduse și voi oferi toată cooperarea și transparența mea în fața organelor judiciare.”