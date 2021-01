Sinucidere în saloanele de la Spitalul Spiridon. Un pacient COVID s-a spânzurat

Gestul său este curios deoarece urma să fie externat, el răspunzând foarte bine la tratamentul pentru COVID.

Bărbatul avea 67 de ani, era din Podu Iloaiei și a fost descoperit în noaptea de luni spre marți. Medicii au spus că nu avea alte comorbidități și ținea legătura cu familia lui.

”În noaptea de 25 spre 26 ianuarie am fost sesizati cu privire la faptul că un bărbat internat la o unitate medicală din municipiul Iași a fost găsit decedat. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpa și s-a dispus efectuarea necropsiei pentru stabilirea cauzei decesului, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt”, ne-au declarat reprezentanții IPJ Iași.

