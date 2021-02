Trei licee ieşene incluse într-un program naţional de educaţie media

"Faptul că Liceul Teoretic de Informatică «Grigore Moisil» Iaşi este una dintre şcolile pilot în cadrul acestui program naţional nu este o surpriză, întrucât liceul are o bogată experienţă în domeniul implementării educaţiei media în şcoală, prin programele de anvergură în care a fost implicată şcoala în ultimii ani, dovedind o preocupare constantă faţă de această componentă, a cărei necesitate în structurile sistemului educaţional este din ce în ce mai des invocată în politicile educaţionale europene", subliniază reprezentanţii Liceului "Moisil" din Iaşi. Astfel, potrivit acestora, liceul ieşean a avut mai multe rezultate care reflectă activitatea elevilor şi a profesorilor şcolii, iar educaţia media a fost şi este o componentă esenţială în procesul educativ.

Potrivit reprezentanţilor Liceului "Moisil", din 2017 şcoala a devenit parte a proiectului "Predau educaţie media! - Laboratorul de educaţie şi cultură media", iniţiat de Centrul pentru Jurnalism Independent, Bucureşti, având loc periodic sesiuni de formare, workshopuri sau lecţii demonstrative. Legat de educaţia media, Liceul "Mosil" implementează până în 2022 şi proiectul Erasmus^ "Educational Toolkit for the Developement of Social Media Literacy". "Educaţia media este un imperativ al unui sistem educaţional modern, care îşi propune să pregătească tinerii pentru o integrare armonioasă în comunitatea din care fac parte, în acord cu realităţile societăţii contemporane. În acest sens, infuzarea anumitor discipline din trunchiul comun cu elemente de educaţie media este una dintre modalităţile eficiente prin care tinerii pot beneficia de acest tip de educaţie, iar şcoala noastră a înţeles acest lucru, după cum o dovedesc activităţile de educaţie media derulate până acum", a explicat directorul instituţiei, prof dr. Adina Romanescu.

O serie de proiecte şi activităţi dedicate educaţiei media au fost organizate deja şi de către Liceul "Negruzzi" din Iaşi sau Liceul Pedagogic în cadrul unor proiecte de sine stătătoare, dar şi inserate în cadrul unor activităţi precum "Zilele şcolii".