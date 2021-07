Un ieşean care a fugit pe geam din carantină mai are de umblat prin tribunale. Procurorii nu-l iartă

Magistraţii Curţii de Apel se vor întâni la sfârşitul lunii viitoare cu varianta bahluiană a "omului păianjen". Ionel C. este judecat pentru zădărnicirea combaterii bolilor, fiind ultimul ieşean ajuns în instanţă pentru că a fugit dintr-un centru de carantinare. Judecătoria l-a achitat, dar procurorii au făcut apel.

Ionel C. s-a întors din Grecia pe 24 martie anul trecut. Ţara era inclusă la acea dată pe lista zonelor galbene, cu peste 500 de cazuri de infecţie cu coronavirus confirmate. Ca urmare, pentru Ionel C. s-a dispus măsura izolării la domiciliu, în Podu Iloaiei, pe o perioadă de două săptămâni. Poliţiştii au verificat pe 31 martie şi pe 1 aprilie dacă bărbatul se conformase măsurii, dar nu l-au găsit acasă. Ca urmare, Ionel C. a fost amendat cu 5.000 de lei, iar când a fost găsit, a fost internat în centrul de carantină Incom de pe bulevardul Poiters. Ar fi trebuit să rămână acolo până pe 16 aprilie.

În dimineaţa zilei de 2 aprilie însă, bărbatul a ieşit din camera în care era cazat, a coborât la primul etaj al clădirii, a deschis un geam şi a ieşit, coborând pe o conductă de gaz. Libertatea sa a durat puţin, fiind depistat în jurul orei 14.00 în zona Universităţii "A.I. Cuza". A fost readus în centru şi plasat din nou în carantină. După doar 24 de ore însă, a încercat să fugă iar. A ieşit pe geamul camerei în care era cazat şi a escaladat peretele clădirii. A fost observat de jandarmii care păzeau centrul şi i s-a cerut să se întoarcă. A trebuit să fie încătuşat pentru a putea fi reintrodus în centru. Împotriva lui au fost luate măsuri de siguranţă sporite, aşa că nu a mai reuşit să fugă. A fost eliberat pe 17 aprilie, la expirarea perioadei de carantină, după ce s-a constatat că nu prezenta niciun fel de simptome ale bolii.

După nici trei săptămâni, dosarul penal întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătorie ajungea deja în instanţă. Ionel C. era acuzat de zădărnicirea combaterii bolilor, infracţiune pentru care Codul Penal prevede o pedeapsă cu închisoarea pe un termen cuprins între 6 luni şi 3 ani sau cu amenda. În analiza dosarului, judecătorii au constatat că infracţiunea a existat, în sensul că Ionel C. s-a sustras de la măsura carantinei. La data respectivă erau în vigoare mai multe norme legale care reglementau carantina, în cadrul măsurilor adoptate pentru controlul epidemiei.

Doar că, în iulie 2020, Curtea Constituţională a decis că normele care stabileau introducerea obligatorie în carantină a persoanelor care vin din zone afectate erau neconstituţionale. Astfel, conform Constituţiei, limitarea drepturilor se poate face doar prin lege adoptată de Parlament, nu prin simple ordine de ministru. Legea avea să fie adoptată abia pe 21 iulie. Deci, Ionel C. fusese internat ilegal. Chiar dacă fapta fusese comisă, nu fuseseră îndeplinite toate condiţiile necesare pentru condamnare. Decizia judecătorilor a fost de achitare a ieşeanului. Apelul declarat de procurori va fi judecat pe 26 august.