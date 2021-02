Va avea Iaşul alt prefect săptămâna aceasta?

Astăzi ar urma să fie reluate discuţiile pentru desemnarea prefecţilor şi subprefecţilor. Coaliţia de guvernare PNL - USR PLUS - UDMR a stabilit deja că liberalii vor numi sau păstra 23 de prefecţi, alianţa USR-PLUS va avea 14, iar maghiarii, 5. Mai complicată însă este desemnarea judeţelor. Atribuirea reprezentării guvernului în fiecare judeţ a fost amânată de mai multe ori, de fiecare dată la cererea PNL - mai ales pe fondul contestării lui Ludovic Orban în propriul partid. Iaşul este unul dintre judeţele râvnite de PNL şi de USR PLUS, fiind al doilea judeţ ca populaţie, după Bucureşti. Dar rămâne de văzut care formaţiune politică îl va pune mai sus în rândul preferinţelor sale.

Prevederea legală care „încurcă“ desemnarea mai rapidă a prefecţilor este articolul 123 din Constituţie. La aliniatul 5, se prevede că „prefectul poate ataca, în faţa instanţei de contencios administrativ, un act al consiliului judeţean, al celui local sau al primarului, în cazul în care consideră actul ilegal. Actul atacat este suspendat de drept.“ Săptămâna trecută, o ordonanţă de urgenţă a eliminat condiţia ca un prefect sau subprefect să nu fie membru de partid. Astfel, funcţia nu mai e de înalt funcţionar public, ci de demnitar. De altfel, orice schimbare de guvern a atras după sine numirea imediată a altor reprezentanţi ai guvernului în teritoriu. Cu excepţia ultimei înnoiri de mandat: la sfârşitul acestei săptămâni se împlinesc două luni de la alegerile parlamentare, cu vechii prefecţi şi subprefecţi impuşi de PNL şi PMP încă în funcţii.

La Centru încă se negociază posturile de secretari de stat

Guvernul are deja şase săptămâni de când funcţionează în noua structură PNL - USR PLUS - UDMR, dar administraţia centrală nu este nici ea completă. Dacă Ministerul Transporturilor activează deja cu toţi cei şase secretari de stat - între care şi ieşeanul Adrian Covăsnianu - alte portofolii „merg“ doar cu miniştrii. Secretarul general al guvernului nu mai are pe nimeni în subordine, în timp ce la Cultură îl găsim pe liberalul ieşean Liviu Brătescu, secretar de stat alături de Cosmin Marcovici, de la PMP. La sfârşitul anului trecut, Costel Alexe ne declara că PNL Iaşi va avea cel puţin trei secretari de stat în noul guvern.

Administraţia centrală condusă de premierul Florin Cîţu numără 18 ministere, 2 vicepremieri şi 80 de secretari de stat. Dintre aceştia din urmă, 42 sunt liberali sau susţinuţi de PNL, 26 au sprijinul USR PLUS, iar 12 sunt propuşi de UDMR. Deşi mass-media bucureşteană a anunţat deja înlocuirea ei cu Violeta Vijulie, ieşeanca Mihaela Popa apare în continuare pe pagina Ministerului Educaţiei în funcţia de secretar de stat responsabil pentru proiectele cu finanţare externă. Aşa cum am mai relatat, încă doi li berali ieşeni speră să primească numirile în următoarele zile: Liviu Bulgaru, pentru una din cele cinci funcţii de secretari de stat de la Ministerul Agriculturii, şi Petrică Lucian Rusu, pe unul dintre cele trei posturi de secretar de stat de la Ministerul Energiei.

O săptămână arhiplină

Săptămâna aceasta este hotărâtoare, mai ales că şi parlamentarii vor începe prima sesiune din noul mandat. Iar prima probă este alcătuirea, dezbaterea şi adoptarea bugetului pe anul în curs, misiune care are şanse să doboare recordul stabilit în 2019 de ultima guvernare a PSD-ului condus de Liviu Dragnea. Atunci, Guvernul Dăncilă a adoptat proiectul de buget pe 8 februarie, iar Parlamentul, pe 15 februarie. O cerere de reexaminare a legii bugetului a dus la intrarea ei în vigoare o lună mai târziu, pe 15 martie. Premierul Florin Câţu a promis că va prezenta proiectul de buget în şedinţa de guvern de joi, 4 februarie.