Viața unei polițiste de frontieră Iași depinde de noi. A primit un diagnostic crunt

Asociația Speranța pentru România a început o campanie umanitară pentru salvarea vieții unei polițiste de frontieră din Iași. La doar 49 de ani, Horchidan Cornelia.a aflat că are cancer pulmonar cu metastaze cranienea, iar singura șansă la viață este o operație în Turcia care o costă cel puțin 30.000 de euro.

Pregătită să merg în concediu, am ajuns pe un pat de spital, fără prea mari șanse de viață…așa începe povestea Corneliei. În urmă cu două săptămâni, Cornelia era sănătoasă, cu doar câteva dureri minore de spate. Astăzi, în România nu i se mai dau șanse la viață! Soțul Corneliei a făcut tot ce a putut pentru a încerca să-i ofere soției sale și o altă perspectivă, iar, din fericire, salvarea a venit de la o clinică din Turcia. De urgență, Cornelia împreună cu soțul ei au plecat spre Turcia, unde i s-au făcut mai multe analize și așteaptă începerea tratamentului. Din păcate, chiar dacă bucuria lor este mare, aici oferindu-i-se șanse de viață, o durere încă rămâne acolo, în suflet, lipsa banilor. Tratamentul se ridică la o sumă imensă, peste 30.000 euro, bani care în România cu greu i-ai strânge într-o viață.

”Cornelia apelează la fiecare dintre noi pentru a putea să își recapete sănătatea. Și eu și tu putem contribui la salvarea ei. Te rog, oferă-i o șansă de salvare Corneliei”, scrie reprezentanții asociației Speranța pentru România

Povestea Corneliei

În urmă cu două săptămâni eram sănătoasă, fără nici o grijă, fără să mă gândesc vreodată că va trebui să străbat atâtea țări pentru a îmi recupera sănătatea. La sfârșitul lunii Iulie, și eu și soțul, care lucrăm ca polițiști de frontieră, am primit concediul anual și, împreună cu câțiva prieteni, am hotărât să traversăm țara pentru a merge să vizităm câteva zile Cazanele Dunării. În tot acest timp, pe mine mă măcinau câteva dureri minore de spate, dar ca tot omul, m-am gândit că posibil din cauza herniei de disc, de care sunt afectați unul din noi oameni. Totuși, înainte de a pleca, am hotărât să îmi fac un RMN, pentru a fi sigură de unde provine durerea.

RMN-ul nu a ieșit tocmai clar, medicul mi-a spus că este posibil să am anumite leziuni de pe urma unui accident și mi-a sugerat să fac și un CT, pentru a ști cu exactitate de unde îmi provin durerile de spate.

O dată cu rezultatul acestui CT, viața noastră a devenit un coșmar, ceva greu de exprimat în cuvinte. La doar 49 de ani, cu o viață înainte, visând să intri la pensie, așteptând clipa când vei deveni bunică, făcându-ți atâtea planuri de viitor, pentru tine și pentru familia ta, nu eram pregătită pentru vestea ce urma să o primesc.

Mi s-a descoperit la plămânul stâng o tumoră de 2-3 cm, cu metastaze la creier și la coloană, (de acolo și durerile de spate), adică CANCER gradul IV! De urgență am avut nevoie de perfuzii, nu mai puteam să mă țin pe picioare, șocul a fost imens. În urmă cu doar câteva zile eram sănătoasă, iar acum nu mi s-au mai dat șanse la viață, decât mi s-a recomandat un tratament paleativ, care îmi vor ușura durerile…pe ultima sută de metri.

Vestea aceasta ne-a dat viața peste cap…am căutat în stânga și în dreapta, poate medicii s-au înșelat, poate undeva există o speranță de care să ne agățăm…iar din fericire, speranța noastră se află aici, în Tucia, unde, după câteva analize, medicii sunt încrezători că mă voi putea reface.

Bucuria mea, a copiilor mei, a soțului meu, este imensă. Nu vă puteți închipui ce clipe poți trăi când cineva îți spune că încă ai șanse de vindecare, după ce ai primit vestea că viața ta s-a terminat. Doar cine a trecut prin asemenea situații știu ce înseamnă.

Dar, bucuria noastră nu poate fi deplină, pentru că, viața mea costă, prea mult pentru a ne putea permite noi. Tratamentul meu, pe care îl voi începe în câteva zile, se ridică la peste 30.000 euro. Nu știu de unde am putea face rost de o sumă așa de mare…voi sunteți ultima mea speranță. Vă rog, ajutați-mă să îmi recapăt viața. Orice ajutor, cît de mic, mie îmi poate da sănătatea înapoi.

Cu speranța în suflet, mulțumesc tuturor!

Donatii se pot face in conturile bancare deschise la BCR, Raiffeisen Bank, ING, BRD, CEC BANK si Banca Transilvania. Denumire: Asociatia umanitara ,,SPRO (Speranta pentru Romania)". CUI: 41026636. La detalii, specificați numele Horchidan Cornelia.

Pentru detalii suplimentare va rugam sa ne contactati:

Telefon: 0770.372.401

Email: infosperanta@gmail.com