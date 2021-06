VIDEO Cel mai tânăr milionar din Silicon Valley, la „Campionatul roboţilor” de la Iaşi

Unul dintre cele mai mari evenimente dedicate roboticii din România are loc la Iaşi, fiind organizat de un grup de liceeni. Tinerii pasionaţi de robotică au reuşit să aducă la Iaşi, în cadrul unor conferinţe, speakeri de la cele mai importante companii de IT din ţară, dar şi de la NASA, de la divizia de robotică de la Mercedes Germania şi pe cel mai tânăr milionar din Silicon Valley, Sebastian Dobrincu. Acesta din urmă nu a fost prezent fizic la Iași, ci doar virtual. Totodată, în aceste zile, la Palas Mall, au loc şi o serie de competiţii de robotică, cu roboţi în arene, la care participă liceeni din toată ţara. Evenimentul se află la prima ediţie, iar tinerii îşi doresc să fie organizat în fiecare an şi chiar să devină tot mai mare şi să insufle şi altora pasiunea pentru tehnologie şi inovaţie.

QUARTZ Robotics Romania a fost gândit de un grup de liceeni care au drept pasiune robotica. Aceştia au aşezat pe hârtie tot ce îşi doresc de la acest eveniment şi au început să bată pe la uşile celor mai importante companii cu sedii la Iaşi, au trimis materiale de prezentare în ţară şi au reuşit în acest fel să obţină sprijin şi sponsori. "Am început eu cu Răzvan, cu Bogdan şi cu Alex iniţial, toţi de la Liceul de Informatică din Iaşi. Ideea a venit într-o dimineaţă. Noi făceam parte dintr-o altă echipă şi am zis că vreau să fac ceva al meu, l-am sunat pe Bogdan, după pe Alex, pe Răzvan şi ei au fost de acord", povesteşte Mihai Melnic, care acum este în clasa a XI-a.

A început să facă roboţi de acum 9 ani când chiar el avea doar 9 ani. La început a lucrat cu kituri mai simple, dar treptat pasiunea a prins avânt, la fel şi cunoştinţele, iar în prezent gândesc şi realizează roboţi aproape de la 0. Au reuşit să obţină sprijinul sponsorilor, iar bani pentru piese găsesc, dar nu de puţine ori, pentru a depăşi o problemă, demontează calculatoare sau alte dispozitive şi le încorporează în invenţiile lor. "Mai târziu, în clasa a IX-a, am început activitatea la o echipă unde lucram pe kituri, dar am început să ne facem şi noi piesele noastre. Mai apoi noi când am început am făcut asta de la zero barat. Nu avem nici spaţiu unde să lucrăm. Ne întâlneam în boxa blocului, după prin bucătărie, în garaj, dar acum avem spaţiul nostru oferit de şcoala Spectrum", îşi aminteşte Mihai.

În pandemie însă lucrurile parcă au accelerat şi tot atunci a venit ideea organizării evenimentului. Chiar dacă vreme de câteva luni nu au prea ştiut cum să înceapă. Au bătut la uşile sponsorilor şi chiar au ajuns şi la Bucureşti, Cluj, Timişoara sau Braşov în căutarea sprijinului. "Sunam la toate firmele, inclusiv în Iaşi, şi toată lumea ne închidea telefonul sau ne refuza. Noi ca nume şi concept nu aveam credibilitate. După ce am convins însă primul sponsor ne-a fost mult mai uşor să obţinem sprijin", explică Mihai.

Cum se desfăşoară evenimentul de la Iaşi

Echipa are în prezent 35 de voluntari, conduşi de 9 şefi de departament. Fiecare dintre ei ştie ce trebuie să facă, care îi sunt responsabilităţile şi aproape nu îţi vine să crezi că abia ajung la vârsta majoratului. Au intrat deja în contact cu cei mai influenţi oameni din industria IT din Iaşi şi chiar şi-au format propriile opinii despre direcţia în care ar trebui să meargă sau va merge această industrie. Acum, la Iaşi, au adus FIRST Tech Challenge, Organizat de FIRST, unul dintre cele mai mari ONG-uri americane pe STEM şi au încorporat-o în evenimentul lor. Competiţia, la care participă 20 de echipe din cele aproximativ 200 din ţară, are o anumită temă în fiecare an, iar la ediţia aceasta echipele trebuie să îşi plieze roboţii pe tematica sportului. Mai exact, robotii trebuie să acumuleze inele de pe teren, de dimensiunea unui DVD, şi trebuie să le lanseze în coşuri la marginea terenului sau să doboare nişte beţe cu ele. Meciurile se desfăşoară între patru echipe reunite în două alianţe, iar roboţii pot atinge chiar şi 30 de kilograme. Totodată, fiecare robot trebuie să fie şi autonom, dar şi să poată fi teleghidat.

Vor să studieze peste hotare, dar să se întoarcă în ţară

O parte dintre cei din echipa QUARTZ Robotics Romania nu vrea să rămână în ţară după terminarea liceului, ci ar dori să studieze mai departe în Olanda. Mihai, unul dintre cei care a iniţiat proiectul, ar vrea să ajungă în Olanda la studii după terminarea clasei a XII-a, însă nu pentru că ar crede că sistemul olandez ar fi mai performat, ci doreşte ca în acest fel să intre în contact cu mai mulţi oameni din industrie. Cu toate acestea, nu vor să renunţe la evenimentul de la Iaşi şi speră să-l transforme într-o tradiţie. "Vrem să punem Iaşul pe hartă. Avem industria IT în Iaşi, ingineri foarte buni şi vrem să profităm de acest lucru", explică Alex, unul dintre membrii echipei. Totodată, Mihai explică că îşi doreşte şi să educe publicul şi să le insufle pasiunea pentru robotică cât mai repede şi de la vârste cât mai mici. "Toată lumea remarcă tinerii după facultate. Noi vrem să facem asta de la liceu. Vrem să îi sfătuim pe cei de-o vârstă cu noi sau mai mici să aibă încredere, să încerce mereu ceva nou şi să lucreze împreună şi să se ajute. Nu credeam noi că o să ajungem să lucrăm cu Mercedes, cu Pentalog, cu Centric".

Cine au fost invitaţii la eveniment

Tinerii ieşeni au reuşit să impresioneze o parte dintre oamenii importanţi ai industriei IT şi robotică, aducând în cadrul conferinţelor nume precum Adrian Stoica, inginer şef la NASA, Elisabeta Moraru, manager Google sau Ilie Pană, CEO SockLab. Alături de aceştia au venit mai apoi şi alte nume importante ale industriei, reprezentanţi ai unor companii precum Pentalog, Centric, Mercedes sau Cisco. Cei câţiva liceeni din Iaşi au reuşit pe cont propriu să realizeze lucruri pe care cei mult mai în vârstă decât ei nici nu îndrăznesc să viseze. Ei se ocupă de promovarea evenimentelor pe diferite reţele sociale, fac filmuleţe pentru TikTok, tutoriale pentru cei care abia îşi descoperă pasiunea pentru roboţi şi întind o mână de ajutor tuturor celor care o cer. "Chiar ieri am făcut un filmuleţ pe TikTok care a explodat. Are deja 51.000 de vizualizări. Noi încercăm să arătăm cu ce ne ocupăm mai exact şi chiar să educăm un pic publicul".

Liceenii au acordat un interviu și Hotnews, pe care vi-l prezentăm mai jos: