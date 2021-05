Vlad Mărculescu, balerinul dat afară de Beatrice Rancea, revine de azi la Operă

„Eu am discutat de foarte multe ori cu domnul Mărculescu. Am căzut de acord cu domnia sa, într-o primă fază, să poată utiliza sala de balet pentru antrenament în afara orelor de program. Ulterior a făcut solicitări pentru a juca benevol în spectacole, şi m-am bucurat de revenirea domniei sale pe scenă chiar înainte de a se produce reintegrarea într-o manieră formală. Iar după consultări cu ministerul, am eliberat această decizie, astăzi, nr. 81/25 mai, prin care, având în vedere adresa parvenită din partea domnului Mărculescu, o adresă prin care solicita reintegrarea pe post în virtutea deciziei Tribunalului Iaşi şi respectând dispozitivul hotărârii civile nr. 591 din 24 martie 2021, am decis ca începând cu data de mâine, 26 mai, să fie reintegrat”, a menţionat managerul Operei, Daniel Şandru.