AJUTOR: Băiatul care făcea ore online pe bolţari a primit o antenă performantă de net

Povestea lui Răzvan Murgu, un elev cuminte şi silitor de clasa a VIII-a din satul Hermeziu, localitatea natală a lui Costache Negruzzi, care îşi doreşte să înveţe ca să intre la Liceul de Informatică, însă nu are acces la internet pentru orele online, a impresionat mai mulţi oameni de afaceri, dar şi companii şi cadre didactice. După ce l-a văzut pe Răzvan cum se căţăra pe o grămadă de bolţari ca să prindă net la orele online, Dan Zaharia, fondator Fab Lab Iaşi şi manager al Şcolii informale de IT, l-a vizitat în weekend pe Răzvan încărcat cu daruri tehnologice, iar începând de ieri băiatul are montată o antenă pe casă care să îi permită un acces de calitate la internet de la masă, nu de pe bolţari. La rândul lor, profesori de la Informatică s-au oferit să-l mediteze gratis. Răzvan pare acum fericit: poate spera că visele i se vor îndeplini.