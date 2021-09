Gonartroza apare prin degradarea cartilajului articular de la nivelul genunchiului

Maria Simion, 36 ani, Iaşi: „Mama mea are 62 de ani şi, de aproape un an, se plânge de dureri tot mai mari la ambii genunchi. Eu stau la etajul IV şi, zilele trecute, când a venit la mine în vizită, plângea de durere când a ajuns în faţa uşii. Mi-a spus că, în ultimul timp, nu o mai ajută nici medicamentele pentru durere, genunchii îi pocnesc la aproape fiecare pas şi nu se mai poate odihni nici noaptea. Am sunat medicul meu de familie - mama stă la ţară şi nu prea merge la medic - care mi-a spus că nu ne poate ajuta dar ne-a recomandat să mergem la un ortoped, pentru că ar putea fi vorba despre gonartroză. Am vrea să aflăm mai multe informaţii despre această boală, dacă se poate trata cu medicamente sau este necesară o operaţie“